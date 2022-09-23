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迎接國際咖啡日！萊爾富、OKmart推「限時咖啡優惠」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
10月1日國際咖啡日當天，萊爾富Hi-Life VIP App「整買零取」推出特濃美式咖啡5杯優惠價169元。圖／萊爾富提供
10月1日國際咖啡日當天，萊爾富Hi-Life VIP App「整買零取」推出特濃美式咖啡5杯優惠價169元。圖／萊爾富提供

迎接10月1日國際咖啡日，萊爾富將於10月1日當天在Hi-Life VIP App「整買零取」推出Hi Café大杯特濃美式咖啡5杯169元優惠，且不限購買數量，可冰、熱任選兌換，還可轉贈及跨店取。OKmart於9月29日至10月1日限時3天全台門市購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵或是大杯濃厚系莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱），可享同品項買2送2優惠，同一期間在OK App中的OKmall祭出大杯莊園級美式咖啡、大杯拿鐵同品項享10杯5折優惠。

今年10月1日國際咖啡日適逢周六，萊爾富會員10月1日當天可透過Hi-Life VIP App內的「整買零取」購買Hi Café大杯特濃美式咖啡5杯169元優惠（原單杯售價55元），等於直接下殺6.1折，且不限購買數量，可冰、熱任選兌換，還可轉贈及跨店取，兌換期限達3個月（至2023年1月1日）。

搭配咖啡少不了點心，萊爾富即日起主打檔期新品「大理石蛋糕」，將綿密蛋糕與香甜不膩的巧克力結合，售價30元；另一款檔期新品「鹹奶油風味餐包6入」有著柔軟綿密的麵包本體，濃郁的奶油香氣中帶點內餡鹹奶油散發的淡淡鹹香，售價59元。還有樂凡烘焙與老實農場合作聯名的新品「檸檬杯子蛋糕」， 精選台灣在地小農生產的檸檬製作，售價39元，另一款樂凡烘焙的「牛奶杯子蛋糕」售價39元。

此外，萊爾富也針對小資族與小家庭推出經濟實惠又富童趣的巧克力捲麵包、牛奶球麵包、紅豆銅鑼燒，售價均為18元；10月18日前到萊爾富購買39元的杯子蛋糕與18元的學童麵包指定系列享同價格第2件半價；同一期間，購買單件售價59元的鹹奶油風味餐包6入，搭配900mL、單件售價39元的樂法系列私藏紅茶或麥茶，可享合購價79元。

OKmart除了9月29日至10月1日限時3天於全台門市、OK App中的OKmall祭出咖啡限時優惠之外，也攜手日系麵包品牌「岩島成」推出全新「咖啡墨西哥麵包」，以OKcafe的經典咖啡豆為原料，細磨成粉混入麵糰表面製成墨西哥皮，再加入頂級全脂牛奶，提升濃郁香氣，內餡則是加入鹹奶油，可以中和咖啡帶來的苦味。即日起至10月11日購買「岩島成－咖啡墨西哥麵包」搭配中杯莊園級拿鐵（冰熱不限），可享經濟早餐價59元優惠。

迎接國際咖啡日，OKmart於9月29日至10月1日限時3天全台門市購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵或是大杯濃厚系莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱），可享同品項買2送2優惠，同一期間在OK App中的OKmall祭出大杯莊園級美式咖啡、大杯拿鐵同品項享10杯5折優惠。圖／OKmart提供
迎接國際咖啡日，OKmart於9月29日至10月1日限時3天全台門市購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵或是大杯濃厚系莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱），可享同品項買2送2優惠，同一期間在OK App中的OKmall祭出大杯莊園級美式咖啡、大杯拿鐵同品項享10杯5折優惠。圖／OKmart提供
即日起至10月11日購買OKmart「岩島成－咖啡墨西哥麵包」搭配中杯莊園級拿鐵（冰熱不限），可享經濟早餐價59元優惠。圖／OKmart提供
即日起至10月11日購買OKmart「岩島成－咖啡墨西哥麵包」搭配中杯莊園級拿鐵（冰熱不限），可享經濟早餐價59元優惠。圖／OKmart提供
萊爾富迎接國際咖啡日，10月18日前推出指定麵包、蛋糕享同價格第2件半價。圖／萊爾富提供
萊爾富迎接國際咖啡日，10月18日前推出指定麵包、蛋糕享同價格第2件半價。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「牛奶星球麵包」，售價18元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「牛奶星球麵包」，售價18元。圖／萊爾富提供
10月18日前到萊爾富買杯子蛋糕、學童麵包指定系列享同價格第2件半價；買單件鹹奶油風味餐包6入搭配單件指定飲品享合購價79元。圖／萊爾富提供
10月18日前到萊爾富買杯子蛋糕、學童麵包指定系列享同價格第2件半價；買單件鹹奶油風味餐包6入搭配單件指定飲品享合購價79元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「牛奶杯子蛋糕」，售價39元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「牛奶杯子蛋糕」，售價39元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「巧克力捲麵包」，售價18元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「巧克力捲麵包」，售價18元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「大理石蛋糕」，售價30元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「大理石蛋糕」，售價30元。圖／萊爾富提供
10月1日國際咖啡日當天，萊爾富Hi-Life VIP App「整買零取」推出特濃美式咖啡5杯優惠價169元。圖／萊爾富提供
10月1日國際咖啡日當天，萊爾富Hi-Life VIP App「整買零取」推出特濃美式咖啡5杯優惠價169元。圖／萊爾富提供

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