momo購物網「暢秋美食祭」集200款燕麥奶下殺5折起

在全球綠色飲食浪潮下，植物基飲食趨勢發展蓬勃，純素友善、低碳排的燕麥奶躍升引領飲品市場潮流要角。momo購物網分享，燕麥奶除了即飲，更能調配咖啡或茶品增添風味，買氣大幅增加，今年前8個月燕麥奶銷售年增狂飆100%，最高月銷突破30萬瓶；杏仁奶也在這波綠色飲食風潮下崛起。momo購物網即日起至9月30日推出「暢秋美食祭」，集結Oatly、小人物、OATSIDE、愛之味、Glico格力高等超過30大品牌、近200款燕麥奶限時下殺5折起，再加碼下單滿額登記抽坤松香菇禮盒、MacBook Air等豪禮。

燕麥奶為當今「食」尚新趨勢，也是乳糖不耐、麩質過敏、素食主義者替代牛奶的首選，momo購物網據站上銷售觀察，無糖且具備濃厚口感的燕麥奶最受消費者青睞，熱門夯品包括最高月銷破5萬瓶的「Oatly咖啡師燕麥奶」、英國人氣品牌「Minor Figures小人物咖啡大師－燕麥奶」、咖啡職人專用款「MOMA咖啡師燕麥奶」、熱賣多年的國民口碑王「愛之味純濃燕麥」等。

炙手可熱的燕麥奶風潮，吸引品牌紛紛推出不同風味的商品搶市，推薦帶有焦香可可氣息的「OATSIDE巧克力榛果燕麥植物奶」、嚴選北歐配方研發的「OTIS巧克力燕麥奶」；「137degrees植物奶」則推出酪梨蔬果杏仁、雙倍可可開心果、核桃等多種口味。

除了燕麥奶人氣居高不下，帶有堅果香氣的杏仁奶同步熱賣，像是日本食品大廠「Glico格力高杏仁果效果原味杏仁果飲」自推出即晉升人氣No.1熱賣品項；澳洲麥當勞、新馬星巴克指定使用的「MILKLAB杏仁堅果植物奶」單月最高熱銷破萬瓶；追求窈窕的愛美族及健身族則可選擇比利時「ALPRO經典無糖杏仁奶」。