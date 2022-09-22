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7-ELEVEN迎接國際咖啡日！CITY PRIMA限時推「藝伎咖啡」　還有多項咖啡優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN積極強化精品咖啡商品結構，即日起至10月18日首度推出「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」；同步於i預購、i划算平台推出「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡豆」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN積極強化精品咖啡商品結構，即日起至10月18日首度推出「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」；同步於i預購、i划算平台推出「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡豆」。圖／7-ELEVEN提供

10月1日是一年一度的國際咖啡日，搶攻本土市場800億黑金商機，7-ELEVEN即日起推出「國際咖啡日」主題活動，以CITY PRIMA「藝伎咖啡」全新上市打頭陣，同時結合沖泡飲品、甜點、全店集點、App推出線上與線下的優惠活動，滿足咖啡迷的多元需求。

7-ELEVEN深耕CITY系列品牌近20年，CITY PRIMA積極強化精品咖啡商品結構，首度推出「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」，藝伎咖啡曾被《Forbes》評為「世界十大昂貴咖啡」之一，因藝伎咖啡源於衣索比亞的藝伎山，研發團隊歷經近一年的尋豆與杯測，即日起至10月18日限定販售，採日曬處理法，打造純淨且優雅的風味，帶有茉莉花香、桃子及葡萄果香，每杯嘗鮮價120元，限定逾80家精品咖啡門市販售。同步於i預購、i划算平台推出「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡豆」，10月18日前每袋嘗鮮價399元。

CITY PRIMA精品咖啡更首次邀請阿里山鄒築園咖啡農方政倫、世界沖煮冠軍王策、台灣咖啡研究室主持人林哲豪等3位咖啡職人，從風味、品質、生活精神等面向剖析精品咖啡，並製作成「精品咖啡大師語錄杯套」，即日起至10月4日加碼推出CITY PRIMA精品美式咖啡或拿鐵咖啡任選第2杯10元。

CITY CAFE也響應國際咖啡日，9月28日至10月2日於7-ELEVEN門市購買CITY CAFE特大杯美式咖啡、大杯冰燕麥拿鐵、脆酷摩卡咖啡可享同品項、同價位第2杯10元。

OPEN POINT「行動隨時取」9月28日至10月2日加碼推出「國際咖啡日探索CITY CAFE」每日限量濃萃美式咖啡買7送7、濃萃拿鐵買5送2的限時限量活動；10月1日當天，透過轉贈分享國際咖啡日指定案型咖啡提貨券給親友，並在7-ELEVEN官方Facebook完成指定任務，有機會再獲得免費CITY CAFE咖啡。此外，適逢每月1日CITY PRIMA 「一起精品吧！」活動，更同步擴大響應，9月28日至10月2日精品美式咖啡、精品拿鐵同品項買7送7，活動詳情請見OPEN POINT App說明。

在家喝咖啡儀式感不能少，7-ELEVEN全店集點自9月22日起推出「TG X 深澤直人咖啡杯精品」門市快閃購、集點活動，TG為在地創立自有品牌，攜手日本工業設計大師深澤直人，製作出一系列美感品味兼具的耐熱玻璃杯；另有日本siroca研磨咖啡機以及HYDY保溫瓶、悶燒罐等精品，最低僅要市價3.6折起就能輕鬆入手。門市預購誌則推出THOMSON奶茶機、電動研磨咖啡隨行杯、CAFE!N濃萃咖啡球等周邊。

7-ELEVEN觀察秋冬咖啡沖泡飲銷售較春夏成長近2倍，即日起獨家引進網美咖啡「西雅圖棉花球黑糖拿鐵」、嚴選加入西非頂級可可粉的「西雅圖經典摩卡拿鐵」等，即日起至10月18日可享西雅圖沖泡咖啡任選買1送1，購買任2盒還可獨家抽OGAWA按摩椅一台。同時推薦日本熊本縣必吃甜點「柿原熊本熊鮮奶蛋糕」可搭配咖啡享用，鬆軟蛋糕夾心飽滿鮮奶餡，宅家也可輕鬆享用海外道地超夯的甜點，售價179元，10月18日前第2件省100元。此外，7-ELEVEN獨家推出「韓國BTS聯名美式咖啡（有糖／無糖）」，各有BTS七位團員視覺瓶身，每瓶售價79元，10月4日前可享任選第2件半價，ARMY們快衝整套收藏。

喝咖啡搭配甜甜糕點最對味，7-ELEVEN即日起與知名飲品店「老虎堂」聯名合作，使用虎式黑糖獨家配方，製作成鬆餅、半月燒、黑糖塔等共3款全新秋冬限定手工甜點，10月18日前搭配CITY CAFE中杯美式咖啡、拿鐵可享59元起優惠。

7-ELEVEN App即日起至10月18日推出「國際咖啡日翻翻樂活動」，每人（帳號）每天各有2次遊戲機會，完成指定關卡就有機會獲得指定CITY品項最低任選2杯半價優惠；首3周更推出兌換加碼活動，只要當周兌換滿2次任選2杯85折，隔周送濃萃美式咖啡買1送1優惠券一張。CITY CAFE更推出期間限定的「台南城市杯－金秋版」，杯身以古都台南意象為發想並結合亞萬門市外觀，金色系設計呈現璀璨與迷人的秋色。

7-ELEVEN獨家聯名老虎堂推出「老虎堂黑糖厚奶鬆餅」，售價39元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家聯名老虎堂推出「老虎堂黑糖厚奶鬆餅」，售價39元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至10月4日加碼推出CITY PRIMA精品美式咖啡、拿鐵咖啡任選第2杯10元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至10月4日加碼推出CITY PRIMA精品美式咖啡、拿鐵咖啡任選第2杯10元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至10月18日推出「國際咖啡日翻翻樂活動」，完成指定關卡就有機會獲得指定CITY品項最低任選2杯半價優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至10月18日推出「國際咖啡日翻翻樂活動」，完成指定關卡就有機會獲得指定CITY品項最低任選2杯半價優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「韓國BTS聯名美式咖啡（有糖／無糖）」，各有BTS七位團員視覺瓶身。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「韓國BTS聯名美式咖啡（有糖／無糖）」，各有BTS七位團員視覺瓶身。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN迎接國際咖啡日，CITY PRIMA首推新品「藝伎咖啡」，線上、線下整合消費優惠回饋咖啡迷。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN迎接國際咖啡日，CITY PRIMA首推新品「藝伎咖啡」，線上、線下整合消費優惠回饋咖啡迷。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家引進網美咖啡「西雅圖棉花球黑糖拿鐵」、嚴選加入西非頂級可可粉的「西雅圖經典摩卡拿鐵」等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家引進網美咖啡「西雅圖棉花球黑糖拿鐵」、嚴選加入西非頂級可可粉的「西雅圖經典摩卡拿鐵」等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家聯名老虎堂推出「老虎堂QQ黑糖塔」，售價49元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家推出「韓國BTS聯名美式咖啡（無糖）」，每瓶售價79元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「韓國BTS聯名美式咖啡（無糖）」，每瓶售價79元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「韓國BTS聯名美式咖啡（有糖）」，每瓶售價79元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「韓國BTS聯名美式咖啡（有糖）」，每瓶售價79元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家聯名老虎堂推出「老虎堂QQ黑糖半月燒」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家聯名老虎堂推出「老虎堂QQ黑糖半月燒」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度推出「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」，即日起至10月18日限定販售，每杯嘗鮮價120元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度推出「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」，即日起至10月18日限定販售，每杯嘗鮮價120元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與知名飲品店老虎堂聯名合作，使用虎式黑糖獨家配方，製作成鬆餅、半月燒、黑糖塔等共3款全新秋冬限定手工甜點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與知名飲品店老虎堂聯名合作，使用虎式黑糖獨家配方，製作成鬆餅、半月燒、黑糖塔等共3款全新秋冬限定手工甜點。圖／7-ELEVEN提供

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