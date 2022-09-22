限時3天！全家便利商店「經典黑炫牛奶酷繽沙、可口可樂」買1送1

秋分將在本周五（9月23日）來臨，迎接秋高氣爽的同時，消費者最期待的周末優惠也來了！全家便利商店9月23日至9月25日限時3天推出多重好康，本周「康康5」活動多達7件商品優惠，包含經典黑炫牛奶酷繽沙、可口可樂、TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅等商品買1送1或特價優惠，還有Let’s購好咖的大杯經典拿鐵、全盈+PAY的Fami!ce全家霜淇淋買1送1活動，陪伴大家歡樂過周末。

全家便利商店「康康5」活動9月23日至9月25日推出6款商品買1送1，包括經典黑炫牛奶酷繽沙、阿奇儂藏心布蕾雪糕、可口可樂435ml、TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅、FMC天然水610ml、FMC古早味油蔥拌麵皆享同品項買1送1優惠。

同一期間全盈+PAY限定優惠，除了超人氣的Fami!ce霜淇淋買1送1之外，於全家便利商店會員App「隨買跨店取」使用全盈+PAY付款，可享FMC檸檬梅釀飲、饗米法國松露條餅等買1送1優惠。