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限時3天！全家便利商店「經典黑炫牛奶酷繽沙、可口可樂」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「康康5」活動9月23日至9月25日推出「經典黑炫牛奶酷繽沙」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」活動9月23日至9月25日推出「經典黑炫牛奶酷繽沙」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供

秋分將在本周五（9月23日）來臨，迎接秋高氣爽的同時，消費者最期待的周末優惠也來了！全家便利商店9月23日至9月25日限時3天推出多重好康，本周「康康5」活動多達7件商品優惠，包含經典黑炫牛奶酷繽沙、可口可樂、TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅等商品買1送1或特價優惠，還有Let’s購好咖的大杯經典拿鐵、全盈+PAY的Fami!ce全家霜淇淋買1送1活動，陪伴大家歡樂過周末。

全家便利商店「康康5」活動9月23日至9月25日推出6款商品買1送1，包括經典黑炫牛奶酷繽沙、阿奇儂藏心布蕾雪糕、可口可樂435ml、TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅、FMC天然水610ml、FMC古早味油蔥拌麵皆享同品項買1送1優惠。

同一期間全盈+PAY限定優惠，除了超人氣的Fami!ce霜淇淋買1送1之外，於全家便利商店會員App「隨買跨店取」使用全盈+PAY付款，可享FMC檸檬梅釀飲、饗米法國松露條餅等買1送1優惠。

9月23日至9月25日「Let’s購好咖」持續帶給消費者美好咖啡時光，購買Let’s Café大杯經典拿鐵（冰熱不限），即可獲得1張「Let’s Café大杯經典拿鐵（冰熱不限）」兌換券，可於9月26日至10月2日於原店兌換。

全家便利商店「康康5」活動9月23日至9月25日推出「FMC古早味油蔥拌麵」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」活動9月23日至9月25日推出「FMC古早味油蔥拌麵」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」活動9月23日至9月25日推出「阿奇儂藏心布蕾雪糕」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」活動9月23日至9月25日推出「阿奇儂藏心布蕾雪糕」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
9月23日至9月25日於全家便利商店會員App「隨買跨店取」使用全盈+PAY付款，可享FMC檸檬梅釀飲買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
9月23日至9月25日於全家便利商店會員App「隨買跨店取」使用全盈+PAY付款，可享FMC檸檬梅釀飲買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月23日至9月25日推出全盈+PAY限定優惠，超人氣的Fami!ce霜淇淋買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月23日至9月25日推出全盈+PAY限定優惠，超人氣的Fami!ce霜淇淋買1送1。圖／全家便利商店提供
9月23日至9月25日購買全家便利商店Let’s Café大杯經典拿鐵（冰熱不限），即可獲得1張「Let’s Café大杯經典拿鐵（冰熱不限）」兌換券，可於9月26日至10月2日於原店兌換。圖／全家便利商店提供
9月23日至9月25日購買全家便利商店Let’s Café大杯經典拿鐵（冰熱不限），即可獲得1張「Let’s Café大杯經典拿鐵（冰熱不限）」兌換券，可於9月26日至10月2日於原店兌換。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」活動9月23日至9月25日推出「可口可樂435ml」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」活動9月23日至9月25日推出「可口可樂435ml」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
9月23日至9月25日購買全家便利商店Let’s Café大杯經典拿鐵（冰熱不限），即可獲得1張「Let’s Café大杯經典拿鐵（冰熱不限）」兌換券，可於9月26日至10月2日於原店兌換。圖／全家便利商店提供
9月23日至9月25日購買全家便利商店Let’s Café大杯經典拿鐵（冰熱不限），即可獲得1張「Let’s Café大杯經典拿鐵（冰熱不限）」兌換券，可於9月26日至10月2日於原店兌換。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」活動9月23日至9月25日推出「TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」活動9月23日至9月25日推出「TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供

便利商店 巧克力 可口可樂

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