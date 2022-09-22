聽新聞
test
0:00 / 0:00
限時3天！全家便利商店「經典黑炫牛奶酷繽沙、可口可樂」買1送1
秋分將在本周五（9月23日）來臨，迎接秋高氣爽的同時，消費者最期待的周末優惠也來了！全家便利商店9月23日至9月25日限時3天推出多重好康，本周「康康5」活動多達7件商品優惠，包含經典黑炫牛奶酷繽沙、可口可樂、TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅等商品買1送1或特價優惠，還有Let’s購好咖的大杯經典拿鐵、全盈+PAY的Fami!ce全家霜淇淋買1送1活動，陪伴大家歡樂過周末。
全家便利商店「康康5」活動9月23日至9月25日推出6款商品買1送1，包括經典黑炫牛奶酷繽沙、阿奇儂藏心布蕾雪糕、可口可樂435ml、TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅、FMC天然水610ml、FMC古早味油蔥拌麵皆享同品項買1送1優惠。
同一期間全盈+PAY限定優惠，除了超人氣的Fami!ce霜淇淋買1送1之外，於全家便利商店會員App「隨買跨店取」使用全盈+PAY付款，可享FMC檸檬梅釀飲、饗米法國松露條餅等買1送1優惠。
9月23日至9月25日「Let’s購好咖」持續帶給消費者美好咖啡時光，購買Let’s Café大杯經典拿鐵（冰熱不限），即可獲得1張「Let’s Café大杯經典拿鐵（冰熱不限）」兌換券，可於9月26日至10月2日於原店兌換。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言