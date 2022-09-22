10月13日開國門！雄獅旅遊包機達3萬席次 看好日本、歐洲

行政院今（22）日指出，10月13日入境檢疫可望「0+7」，並同時解除組團禁令。對此，旅遊業者充滿信心，經過漫長準備終於真正迎來曙光，業者預估，第四季仍以日本滑雪與泡湯、歐洲耶誕跨年等為主力，團費漲幅日本約三到四成、歐洲線約兩成。雄獅旅遊更積極布局，據了解，目前全線包機已達3萬席次。

雄獅旅遊表示，目前出境團體旅遊商品皆已籌備完成，將主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等熱門旅遊商品；自由行商品也已上架販售，包括「德國慕尼黑首航機加酒7日」及「義大利米蘭機加酒10天」，搭乘長榮航空班機直飛，加碼贈送機場至飯店來回接駁，以及慕尼黑或米蘭一日遊行程，每人最低價42,900元起。

雄獅旅遊指出，日本仍是台灣旅客最愛地點之一，自由行商品可透過雄獅旅遊東京公司提供「受付濟證+1千萬防疫保險」包套服務。