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全台最高加油站喝得到單品豆 中油來速咖啡關原站開賣
全台最高、位於中橫公路沿線的台灣中油關原加油站，屹立海拔2374公尺高山上30多年，為往來旅人加油，也提供肉粽等暖胃熱食，成為馳名台8線的美味小吃。站內熱咖啡再升級，中油自有品牌CUP&GO來速咖啡即起開賣，到23日為止，買兩杯美式咖啡就送1顆雲端肉粽。
台灣中油公司表示，自創的CUP&GO來速咖啡品牌，選用南美洲瓜地馬拉費拉莊園的阿拉比卡咖啡豆，採用深度烘焙融合茉莉花香、蘋果酸甜果香及巧克力餘韻，口感滑順有獨特風味，4年前在台北福林站開賣，目前全台已有101座加油站銷售，反應相當好。
近年台灣中油東區營業處結合知名景點拓展來速咖啡銷售站點，讓民眾在景區也能品嘗一杯好咖啡。花蓮首站選在太魯閣加油站站，台東初鹿站則搭配當地初鹿農場生產的新鮮乳品，為CUP&GO來速咖啡增添特色，宜蘭大同站位於台7線山區，活化站區空間建置休憩場地，讓人車可停下暫歇，同時品味咖啡香。
目前東區3縣已有20個來速咖啡的銷售站點，中油東區營業處再努力克服交通、水質問題，讓來速咖啡也能前進到全台最高的關原加油站，今年7月下旬試賣，顧客反應熱烈，尤其搭配雲端肉粽，讓不少旅人都說讚，吃飽又有滿滿能量繼續上路。
中油公司表示，關原站是通往合歡奇萊山區重要的休憩區及中繼站，CUP&GO來速咖啡即起正式開賣，一直到23日，購買中杯美式咖啡兩杯就送原價40元肉粽一顆，歡迎民眾顧客路過時，喝一杯好咖啡，品嘗雲端肉粽，同時欣賞壯麗山景，為身心都做好補給。
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