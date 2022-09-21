萊爾富推獨家「LAZY MARU」聯名露營用品限量加價購

近年露營風氣盛行，萊爾富即日起至10月18日攜手法國鬥牛犬品牌「LAZY MARU」，推出「秋楓露營趣」聯名加價購活動，包含「野餐墊」、「露營椅」、「露營摺疊桌」、「多功能摺疊推車」、「置物架」等超商獨家限量聯名露營用品，不僅外出使用吸睛，居家也能打造偽戶外儀式感。聯名商品皆為預購，印有可愛鬥牛犬圖像，即日起在萊爾富門市不限金額消費，即可以售價6.6折起加價購，萊爾富會員亦可憑400 Hi點、最低再加295元即可入手，每款皆為限量售完為止。

萊爾富攜手法國鬥牛犬品牌「LAZY MARU」推出一系列「秋楓露營趣」限量聯名商品，其中收納折疊系列首推輕巧、好攜帶的「露營摺疊桌」、「多功能摺疊推車」。「露營摺疊桌」具30公升大容量，共有白色、軍綠兩色，加上木質上蓋即可當作小餐桌，亦可堆疊多變化，外出居家皆適用，售價650元，憑門市消費即可以499元優惠價購買，會員憑400 Hi點則可以495元入手。「多功能摺疊推車」推出粉色、粉綠等兩款馬卡龍繽紛色系，承重約25公斤，輪子靈巧好移動，伸縮拉桿斜拉順手、平拉更省力，可折疊收納不占空間，售價699元，憑門市消費即享優惠價599元，會員憑400 Hi點即可以595元優惠價加購。

滿版繽紛鬥牛犬圖騰的「野餐墊」展開後145 X 180公分的超大尺寸，採用600D牛津布料好沖洗易乾，加上PVC防水層材質清潔更省力，是露營與野餐最不可或缺的戶外配件，售價450元，門市不限消費金額享優惠價299元（相當約6.6折），會員憑400 Hi點加295元可獲得。