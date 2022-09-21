15位廚師連袂獻藝！台北W推全新餐期、15道私房菜上桌

15位廚師各展創意、端出15道別出心裁的私房菜！這是台北Ｗ飯店10樓the kitchen table西餐廳的新創意，即日起於周日至周五晚間6:00至9:30推出全新餐期「灶．聚House of Chefs」，以舞台劇的概念呈現，現場不定期開放客人與廚師們互動，在品嘗美食的同時，也能更加認識料理背後的故事。

15道別出心裁的私房菜，包含前菜7道、主餐4道，以中西合璧的烹調手法呈現，其中，徐晨翔(Sean)的台灣烏魚子鮮蝦酪梨沙拉，即是以台灣在地食材融入西方菜式；林承翰(John)的酥炸米線蝦搭哈里薩醬，則改良中式米線蝦；連家輝(Jeff)的香煎和牛，結合鹹蛋與西餐常見的洋芋泥，襯托肉質的軟嫩。

還有許政堂(Stone)的蒜香草蝦義大利麵，採用紫艷中餐廳招牌菜「西施泡飯」的龍蝦高湯；林永川(Marson)的酥炸芝麻豆腐搭皮蛋剝皮辣椒莎莎，從台灣小吃和早餐的常備小菜汲取靈感，藉由西式烹飪技法詮釋，打破普遍民眾對皮蛋特殊氣味的印象。

此外，在傳統食譜中添加巧思的餐點也持續推陳出新。何冠璋(Ryan)的西班牙火腿起司牛肉捲，搭配香脆的花椰菜相得益彰；魯子銘(Jimmy)的酥炸雞肉捲，藉著辣味奶油醬提升雞胸肉的滑順口感；胡哲聰(Danny)的煙燻紅椒蜂蜜BBQ豬肋排，透過特調傑克丹尼爾威士忌和BBQ醬汁為整體風味畫龍點睛。劉緯(Willy)則一改美式漢堡以牛肉為主體的作風，提供和風咖哩炸雞及軟殼蟹兩種選擇。

隨著健康意識抬頭，著重使用當季新鮮食材的菜色，也備受歡迎。陳爾志(Jerry)的卡布里沙拉、徐郁昇(Jonathan)的中卷開心果沙拉、曾立偉(Li Wei)的碳烤肋眼牛排皆是透過簡單的調味點綴，展現食材原味。另外，鄭昇耀(Jeffrey)的布拉塔起司番茄沙拉、曾姵蓉(Pei Rong)的酥炸中卷溫泉蛋溫沙拉、溫凱珊(Kenji)的爐烤青甘，也都改變了傳統滋味、更添健康元素。

台北W飯店總經理哲仁廷(Bastien Giannetti)表示，「一直以來，都希望讓大家了解W就像一個舞台，是可以讓員工盡情發揮想法的地方。這次的活動便是要展現我們深具才華的廚師團隊以及他們的創新成果，the kitchen table西餐廳就是他們的舞台。」