聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最會飛！飛天刈包制霸2022 Red Bull飛行日

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Red Bull飛行日邀請「孤輪王」安倍優，展現「翹孤輪」炫技獲得全場驚呼。圖／Red Bull提供。
Red Bull飛行日邀請「孤輪王」安倍優，展現「翹孤輪」炫技獲得全場驚呼。圖／Red Bull提供。

2022年亞洲唯一、台灣首屆「Red Bull飛行日」日前在MITSUI OUTLET PARK 台中港舉行，超過40組的飛行隊伍輪番於六米高跳台上起飛，現場不僅匯集超過五萬人到場觀看，更有百萬民眾線上參與。

活動最後由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」以「好大刈（一ˋ）包」獲得冠軍，他們富有創意及吸睛的飛行器，一出場便贏得全場喝采，並以32.75公尺紀錄奪下「最狂飛行器」封號；而Red Bull飛行日與LINE VOOM合作的人氣王冠軍以及全家笑翻獎，則各別由「機長，飛得起來嗎？」以及「阿公の(弄)假牙」隊伍獲獎。

Red Bull飛行日匯集了全台各地的民間高手，連知名網紅團隊上班不要看及HowFun工作室也共襄盛舉，將電影巨獸摩斯拉化身飛行器，由老闆呱吉（邱威傑）駕駛飛行，最終留下9.86公尺的成績；而HowFun工作室則是以獅子王造型製作「辛巴不乖」飛行器，由HowHow（陳孜昊）勇者無懼化身飛行器跳下六米高台，帶給全場意想不到的驚喜，引發歡呼。

歷經42組隊伍的精彩飛行秀，最終由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」脫穎而出！飛行員Tina表示「飛出去的感覺就像小鳥在飛！」，他們將刈包裡常見的香菜、控肉化身成飛行器，一推出六米高台，「香菜翅膀」便帶著飛行員跟著風向飛行，一度即將落水正好遇上逆風，最後以32.75公尺的超狂成績引發全場歡呼，奪下Red Bull飛行日最後贏家。

2022台灣Red Bull飛行日為今年亞洲唯一一場、台灣首屆的飛行日活動，共有633組隊伍報名，並選出45組參賽隊伍於台中港參戰，最終冠軍由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」團隊奪下，將獲得Red Bull海外比賽體驗之旅。本屆評審陣容包含Red Bull運動員戴資穎、Red Bull電競選手閃電狼、工業系Youtuber超認真少年、小春Kenzy及大淵Muta、Ppaper藝術總監李昀達及老天鵝、台中市政府。

擔任飛行日評審的Red Bull運動員戴資穎，看過每一組的飛行器造型後，鼓勵所有飛行隊伍，「我看了國外Red Bull飛行日影片後，就很期待今日活動，剛剛看到巨龍、消防隊、101等造型，都覺得很有趣！」她也期待未來有團隊以羽球作為造型靈感，「因為羽球本來就會飛！」

Red Bull飛行日除了有42組飛行隊伍，發揮最狂創意及飛行點子，展現出台灣特色之外，活動中場更找來日籍車手孤輪王安倍優，以及台灣極限單車BMX好手鄭喬鴻進行演出。安倍優長期定居台中，2017年更打破孤輪世界紀錄，在飛行日中場展現「翹孤輪」炫技獲得全場驚呼，爾後台灣極限單車的第一把交椅鄭喬鴻接棒表演，最後連人帶車華麗落水，為飛行日中場High到最高點。

知名網紅HowHow組隊參賽2022Red Bull飛行日，並化身無懼飛行器跳下六米高台。圖／Red Bull提供。
知名網紅HowHow組隊參賽2022Red Bull飛行日，並化身無懼飛行器跳下六米高台。圖／Red Bull提供。
台中市長盧秀燕（右四）與台中市運動局長現身力挺Red Bull飛行日活動，盼能透過活動讓世界看見台中、看見台灣。圖／Red Bull提供。
台中市長盧秀燕（右四）與台中市運動局長現身力挺Red Bull飛行日活動，盼能透過活動讓世界看見台中、看見台灣。圖／Red Bull提供。
Red Bull飛行日主持人美麗率先與官方飛行器「飛天轎」，下港衝海。圖／Red Bull提供。
Red Bull飛行日主持人美麗率先與官方飛行器「飛天轎」，下港衝海。圖／Red Bull提供。
Red Bull飛行日參賽隊伍創意十足，連媽祖頭像都成了飛行器飛出台中港。圖／Red Bull提供。
Red Bull飛行日參賽隊伍創意十足，連媽祖頭像都成了飛行器飛出台中港。圖／Red Bull提供。
知名網紅團體「上班不要看」呱吉也共襄盛舉，以電影巨獸摩斯拉作為飛行器。圖／Red Bull提供。
知名網紅團體「上班不要看」呱吉也共襄盛舉，以電影巨獸摩斯拉作為飛行器。圖／Red Bull提供。
Red Bull運動員戴資穎（右二）現身擔任Red Bull飛行日評審。圖／Red Bull提供。
Red Bull運動員戴資穎（右二）現身擔任Red Bull飛行日評審。圖／Red Bull提供。

延伸閱讀

影／台灣首屆Red Bull飛行日 最狂飛行器「好大刈包」奪冠

第一名非常有台灣味！亞洲唯一2022 Red Bull飛行日台中港圓滿結束

Marz23大變身 首度公開「超Emo」暗黑款造型全場驚！

影／可怕大地震 台中港飛行賽遇地震暫停

相關新聞

遊金門古厝 享用瓊林宴

聯合報系有行旅企畫的「超乎想像-掀開面紗後的金門」帶領旅人走訪從未見過的金門風情。在「瓊林聚落」包下兩棟老宅，一到金門就...

運動相機新品齊發 GoPro、Insta360、DJI跟風直式影音創作浪潮

對喜愛戶外活動、經常用影片紀錄生活的消費者來說，螢幕越來越大、重量也變更重的手機已經不是拍攝工具首選，輕巧、防水、還內建...

「番茄燉牛肚」變成日式湯咖哩！加上起司滋味更濃郁

對於日本人而言，「牛肉麵」是台灣代表性的美食料理。來自北海道的湯咖哩「Suage」，即融合番茄湯頭、牛肚與咖哩香料等元素...

靈蛇再進化！Boucheron Serpent珠寶 以光之名定格璀璨

簡單的線條，卻能變化成無窮可能，甚至透過寶石注入意念成為幸運物，正是珠寶的魅力之處。寶寶詩龍（Boucheron）的Se...

真實感受漫步雲端！Nike新鞋搭載品牌史上最大氣墊

氣墊科技一直都是各家運動品牌在款上持續努力的目標，作為業界龍頭的Nike更是如此，招牌的Air Max系列鞋款，正是為此而生。而在近期，Nike便透過了設計師、工程師、科學家們的通力合作，開發出搭載品牌有史以來最大氣墊裝置的Air Max Scorpion鞋，舒適的穿著腳感，堪比漫步雲端一般。

百貨周年慶陸續開跑 業者看好疫情紅利

進入第四季消費旺季，包括台北101、微風、誠品等百貨周年慶陸續開跑，指標性的龍頭新光三越本周也將宣告目標。業者認為，邊境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。