全台最會飛！飛天刈包制霸2022 Red Bull飛行日

2022年亞洲唯一、台灣首屆「Red Bull飛行日」日前在MITSUI OUTLET PARK 台中港舉行，超過40組的飛行隊伍輪番於六米高跳台上起飛，現場不僅匯集超過五萬人到場觀看，更有百萬民眾線上參與。

活動最後由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」以「好大刈（一ˋ）包」獲得冠軍，他們富有創意及吸睛的飛行器，一出場便贏得全場喝采，並以32.75公尺紀錄奪下「最狂飛行器」封號；而Red Bull飛行日與LINE VOOM合作的人氣王冠軍以及全家笑翻獎，則各別由「機長，飛得起來嗎？」以及「阿公の(弄)假牙」隊伍獲獎。

Red Bull飛行日匯集了全台各地的民間高手，連知名網紅團隊上班不要看及HowFun工作室也共襄盛舉，將電影巨獸摩斯拉化身飛行器，由老闆呱吉（邱威傑）駕駛飛行，最終留下9.86公尺的成績；而HowFun工作室則是以獅子王造型製作「辛巴不乖」飛行器，由HowHow（陳孜昊）勇者無懼化身飛行器跳下六米高台，帶給全場意想不到的驚喜，引發歡呼。

歷經42組隊伍的精彩飛行秀，最終由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」脫穎而出！飛行員Tina表示「飛出去的感覺就像小鳥在飛！」，他們將刈包裡常見的香菜、控肉化身成飛行器，一推出六米高台，「香菜翅膀」便帶著飛行員跟著風向飛行，一度即將落水正好遇上逆風，最後以32.75公尺的超狂成績引發全場歡呼，奪下Red Bull飛行日最後贏家。

2022台灣Red Bull飛行日為今年亞洲唯一一場、台灣首屆的飛行日活動，共有633組隊伍報名，並選出45組參賽隊伍於台中港參戰，最終冠軍由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」團隊奪下，將獲得Red Bull海外比賽體驗之旅。本屆評審陣容包含Red Bull運動員戴資穎、Red Bull電競選手閃電狼、工業系Youtuber超認真少年、小春Kenzy及大淵Muta、Ppaper藝術總監李昀達及老天鵝、台中市政府。

擔任飛行日評審的Red Bull運動員戴資穎，看過每一組的飛行器造型後，鼓勵所有飛行隊伍，「我看了國外Red Bull飛行日影片後，就很期待今日活動，剛剛看到巨龍、消防隊、101等造型，都覺得很有趣！」她也期待未來有團隊以羽球作為造型靈感，「因為羽球本來就會飛！」