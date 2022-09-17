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超Q「樂高企鵝人偶」首度在台亮相 現身新竹市立動物園

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府攜手樂高，即日起至9月25日推出樂高集章、動物知識挑戰賽，還有全台首度亮相的「樂高企鵝人偶」見面會，吸引大小朋友合照。圖／市府提供
新竹市政府攜手樂高，即日起至9月25日推出樂高集章、動物知識挑戰賽，還有全台首度亮相的「樂高企鵝人偶」見面會，吸引大小朋友合照。圖／市府提供

新竹市政府攜手樂高，即日起至9月25日推出樂高集章、動物知識挑戰賽，還有全台首度亮相的「樂高企鵝人偶」見面會，吸引大小朋友合照。園方活動期間還推出限量的樂高動物園地圖，歡迎民眾按圖索驥尋找7種「樂高動物」，留下美好尋寶回憶。

代理市長陳章賢說，86年歷史的新竹市立動物園，為全台現址最悠久動物園，前市長林智堅上任後，於2017年啟動動物園再生計畫、2019年底重新開園，成為新竹必訪景點之一，截至今年7月累積遊園人次破3百萬人，重新擦亮這座被遺忘的動物園招牌。

新竹市立動物園表示，民眾在活動期間至動物園服務中心索取樂高®得寶®限定版動物園地圖（限量4000份），並依地圖指示參加活動走訪園區，尋找7種樂高動物，並合照、上傳樂高粉專，完成指定條件，將有機會抽中Duplo野生動物趣盒組。

活動期間的假日（9月17、18、24及25日）下午12點30分至16點30分，動物園服務中心旁舉辦「探索吧！動物專家」限定活動，完成任務挑戰即可獲得貼紙一張，憑貼紙可至指定店點兌換限定好禮（限量1400份），歡迎家長陪同學齡前孩童現場體驗。

此外，首度在台灣亮相的樂高吉祥物「樂高企鵝人偶」也將不定時現身園內，和大小朋友同樂，喜歡樂高的市民朋友一定要把握此次難得的機會拍照互動！

市府指出，市立動物園所在地的新竹公園，最近也正在舉辦「新竹市玻璃設計藝術節」，4大展區展出逾百件玻璃藝術作品，以及「透明迪斯可」DJ Show等精彩展演，歡迎市民朋友可於本周末漫步於新竹公園，來一場動物與藝文的知性之旅。

新竹市政府攜手樂高，即日起至9月25日推出樂高集章、動物知識挑戰賽，還有全台首度亮相的「樂高企鵝人偶」見面會，吸引大小朋友合照。圖／市府提供
新竹市政府攜手樂高，即日起至9月25日推出樂高集章、動物知識挑戰賽，還有全台首度亮相的「樂高企鵝人偶」見面會，吸引大小朋友合照。圖／市府提供
新竹市政府攜手樂高，即日起至9月25日推出樂高集章、動物知識挑戰賽，還有全台首度亮相的「樂高企鵝人偶」見面會。圖／市府提供
新竹市政府攜手樂高，即日起至9月25日推出樂高集章、動物知識挑戰賽，還有全台首度亮相的「樂高企鵝人偶」見面會。圖／市府提供
新竹市政府攜手樂高，即日起至9月25日推出樂高集章、動物知識挑戰賽，還有全台首度亮相的「樂高企鵝人偶」見面會。圖／市府提供
新竹市政府攜手樂高，即日起至9月25日推出樂高集章、動物知識挑戰賽，還有全台首度亮相的「樂高企鵝人偶」見面會。圖／市府提供

樂高 動物園 新竹

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