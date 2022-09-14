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全聯美味堂攜手Uber Eats推11款滷味優惠 買就送優惠序號再抽萬元買菜金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats限時獨賣美味堂滷味，消費者撕開包裝上的貼紙後即可得Uber Eats序號，中獎率100%。圖／Uber Eats提供
Uber Eats限時獨賣美味堂滷味，消費者撕開包裝上的貼紙後即可得Uber Eats序號，中獎率100%。圖／Uber Eats提供

時序瞬間入秋，涼涼的天氣讓人越晚越嘴饞，也帶來「深夜食堂」無限商機！全聯自有調理品牌「美味堂」，美味堂瞄準喜愛輕食的女性、需要下酒菜的上班族、想吃宵夜的夜貓族，於9月16日至9月29日推出「深夜食堂」檔期，網羅調理即食品、肉品、海鮮多款商品優惠價外，這次更特別針對美味堂11款人氣商品推出獨家限時優惠，只要於實體門市、全聯小時達及外送平台Uber Eats購買指定品項，撕開包裝上貼紙就可以獲得限量美味堂折價券、全聯小時達及Uber Eats購物金，中獎率100%，線上購買再加碼送福利點數，掃QR Code登錄活動網頁再抽萬元加菜金。

此次活動共推出限定11款滷味品項優惠，包含金錢牛肚絲、香滷蛋、秘製鴨翅、秘製雞胗、椒麻滷牛筋、滷味拼盤、豬耳頭皮絲、爆汁豆干切、懷古滷味組合、煙燻雙拼、冰脆土豆；其中新登場的糖燻系列有別於西式的燻法，古法製作帶來濃郁糖香，新品包括「糖燻冰脆土豆」、「糖燻雙拼滷味」，鹹中帶甜的風味，令人回味無窮；另外，「懷古滷味精選組合」內含豆干、豆皮、鵪鶉蛋等豐富食材一次滿足。

肉食系的民眾也別擔心，全聯也貼心推薦飽足感十足的氣炸料理，像是好欣豬熟成日式炸豬排、熟成日式菲力炸豬排9月16日至9月29日，單盒特價139元，任選2盒258元；桂丁雞翅腿—五香醃漬，單盒特價89元，9月16日至9月22日2盒特價158元；台灣雪花豬頸肉＋熟成桂丁帶皮雞胸肉，9月23日至9月29日合購價300元有找。另外還有CP值爆表的鮭魚炊飯，原價119元，9月16日至9月29日特價2盒199元；超熱賣魷魚一夜干特價129元，宵夜、下酒菜輕鬆煮就超豐盛。

糖燻雙拼，售價69元。圖／全聯福利中心提供
糖燻雙拼，售價69元。圖／全聯福利中心提供
懷古滷味精選組合，售價199元。圖／全聯福利中心提供
懷古滷味精選組合，售價199元。圖／全聯福利中心提供
全聯深夜食堂開張，美味堂獨家優惠就在Uber Eats，萬元買菜金等你拿。圖／全聯福利中心提供
全聯深夜食堂開張，美味堂獨家優惠就在Uber Eats，萬元買菜金等你拿。圖／全聯福利中心提供
豬耳頭皮絲，售價55元。圖／全聯福利中心提供
豬耳頭皮絲，售價55元。圖／全聯福利中心提供
冰脆土豆，售價59元。圖／全聯福利中心提供
冰脆土豆，售價59元。圖／全聯福利中心提供

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