全聯美味堂攜手Uber Eats推11款滷味優惠 買就送優惠序號再抽萬元買菜金

時序瞬間入秋，涼涼的天氣讓人越晚越嘴饞，也帶來「深夜食堂」無限商機！全聯自有調理品牌「美味堂」，美味堂瞄準喜愛輕食的女性、需要下酒菜的上班族、想吃宵夜的夜貓族，於9月16日至9月29日推出「深夜食堂」檔期，網羅調理即食品、肉品、海鮮多款商品優惠價外，這次更特別針對美味堂11款人氣商品推出獨家限時優惠，只要於實體門市、全聯小時達及外送平台Uber Eats購買指定品項，撕開包裝上貼紙就可以獲得限量美味堂折價券、全聯小時達及Uber Eats購物金，中獎率100%，線上購買再加碼送福利點數，掃QR Code登錄活動網頁再抽萬元加菜金。

此次活動共推出限定11款滷味品項優惠，包含金錢牛肚絲、香滷蛋、秘製鴨翅、秘製雞胗、椒麻滷牛筋、滷味拼盤、豬耳頭皮絲、爆汁豆干切、懷古滷味組合、煙燻雙拼、冰脆土豆；其中新登場的糖燻系列有別於西式的燻法，古法製作帶來濃郁糖香，新品包括「糖燻冰脆土豆」、「糖燻雙拼滷味」，鹹中帶甜的風味，令人回味無窮；另外，「懷古滷味精選組合」內含豆干、豆皮、鵪鶉蛋等豐富食材一次滿足。