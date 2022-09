日本Pellegrino主廚客座 RÒU by T-HAM侍肉秀限時登場

廣受饕客喜愛的精品肉舖RÒU by T-HAM,9月正式重啟客座主廚活動,邀請全東京第一名的義大利餐廳Pellegrino主廚高橋隼人,於9月14日至18日連續5天,帶來客座主廚饗宴,每場僅開放限定人數,打造精緻品味體驗。

主打「人人愛肉」理念的RÒU by T-HAM過去曾三度邀請高橋隼人主廚登台客座,主廚精湛的現場侍肉秀,快速俐落地切下一片片透光、薄如紙的生火腿,搭配台灣季節限定食材,無不驚艷現場貴賓。

本次客座活動將使用Galloni義大利帕瑪生火腿,以及熟成48個月的西班牙黑標等級與各種不同風乾熟成年份的伊比利生火腿。前者獨有的雲石狀脂肪紋理中帶著淡淡花果清香,蘊含豐富層次;後者本身帶有堅果香氣與入口即化的細緻油脂相互結合。此外,每一道料理皆會搭配主廚親自挑選的義大利自然酒,以及自製台灣特色冷泡茶,帶出細膩口感的更高層次。

高橋隼人主廚於日本開設的義大利餐廳Pellegrino,榮獲5年日本美食奧斯卡Tabelog金獎肯定,評分更是高達4.58顆星。憑藉著高橋隼人主廚以食材為本的理念,不僅僅是義式料理的呈現,更依據季節食材調整菜單搭配。每日只招待6位客人,從備料到甜點都親力親為的匠人精神,以最高標準演繹的自家製現場秀更是一絕,每到開放訂位時都是秒殺。