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日本Pellegrino主廚客座 RÒU by T-HAM侍肉秀限時登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
高橋隼人主廚將義式料理結合台灣在地食材，帶來獨特的自家製料理現場秀。圖／RÒU by T-HAM提供。
高橋隼人主廚將義式料理結合台灣在地食材，帶來獨特的自家製料理現場秀。圖／RÒU by T-HAM提供。

廣受饕客喜愛的精品肉舖RÒU by T-HAM，9月正式重啟客座主廚活動，邀請全東京第一名的義大利餐廳Pellegrino主廚高橋隼人，於9月14日至18日連續5天，帶來客座主廚饗宴，每場僅開放限定人數，打造精緻品味體驗。

主打「人人愛肉」理念的RÒU by T-HAM過去曾三度邀請高橋隼人主廚登台客座，主廚精湛的現場侍肉秀，快速俐落地切下一片片透光、薄如紙的生火腿，搭配台灣季節限定食材，無不驚艷現場貴賓。

本次客座活動將使用Galloni義大利帕瑪生火腿，以及熟成48個月的西班牙黑標等級與各種不同風乾熟成年份的伊比利生火腿。前者獨有的雲石狀脂肪紋理中帶著淡淡花果清香，蘊含豐富層次；後者本身帶有堅果香氣與入口即化的細緻油脂相互結合。此外，每一道料理皆會搭配主廚親自挑選的義大利自然酒，以及自製台灣特色冷泡茶，帶出細膩口感的更高層次。

高橋隼人主廚於日本開設的義大利餐廳Pellegrino，榮獲5年日本美食奧斯卡Tabelog金獎肯定，評分更是高達4.58顆星。憑藉著高橋隼人主廚以食材為本的理念，不僅僅是義式料理的呈現，更依據季節食材調整菜單搭配。每日只招待6位客人，從備料到甜點都親力親為的匠人精神，以最高標準演繹的自家製現場秀更是一絕，每到開放訂位時都是秒殺。

Pellegrino高橋隼人客座 RÒU by T-HAM活動資訊詳情介紹見活動網站（https://www.roubytham.com.tw/pages/guest-chef-1）。

RÒU by T-HAM過去曾三度邀請高橋隼人主廚登台客座。圖／RÒU by T-HAM提供。
RÒU by T-HAM過去曾三度邀請高橋隼人主廚登台客座。圖／RÒU by T-HAM提供。

義大利 餐廳 日本

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