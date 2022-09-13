快訊

開學住宿驚見床位「被躺3年」 女大生被迫換房怒控：牆壁書桌全發霉

航空帝國「死亡盲飛」：波音737競爭下的空難悲劇

誤射魚雷險打死小羅斯福 莫名其妙沉沒的掃把星軍艦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全支付上線10天會員數破百萬 宣布再擴點國內旅遊住宿

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全支付正式上線第10天，會員註冊數突破100萬，成為全台首家最快達到百萬使用者的電子支付業者。圖／全支付提供
全支付正式上線第10天，會員註冊數突破100萬，成為全台首家最快達到百萬使用者的電子支付業者。圖／全支付提供

最近前往全聯購物的民眾，肯定都有感覺到店員熱情的升級邀請。全支付正式上線第10天，受到原本830萬PX Pay會員強力助攻，會員註冊數迅速突破100萬，成為全台首家最快達到百萬使用者的電子支付業者，根據過往統計數據觀察，同時也破了單月電支機構最高會員成長紀錄。

全支付游金榮總經理表示，因合作通路的共同努力再搭配行銷活動誘因，百萬註冊數提前達標，期望到年底前可達200萬會員。全支付將持續響應政府推動無現金化社會，提升電支普及率。

而全支付上線首波活動「不限通路！週週享8%點數回饋」，消費者也展現高使用率，9月1日活動起跑後反應熱烈，活動第2週（9/8～9/15）已額滿，想享回饋的消費者，千萬別錯過第3週（9/16～9/22）活動回饋時間，先買先賺點。

另外，全支付也看好年底前國內旅遊熱潮，持續擴點中南部旅遊住宿，9月新增花蓮海洋公園、台糖長榮酒店台南）、台南榮美金鬱金香酒店、台南榮興金鬱金香酒店、葉綠宿一中漫走、茲心園渡假山莊、川閱、綠宿行旅、台中港酒店、中科大飯店、芭蕾城市渡假旅店、后豐會館、福爾摩沙草悟道酒店、福爾摩沙ㄤ婿文旅、櫻桃計畫咖啡館、漫漫回嘉等合作通路陸續上線中。

酒店 台南 鬱金香

延伸閱讀

姓名有「鬱、金、香」任2字1折住星級飯店！生日或身分證有９、２、９還能半價入住

烏龍派出所兩津勘吉七堵鐵道公園出差 馬戲團演出吸睛

從台南晶英到福爾摩沙遊艇酒店...府城飯店接連開張 為何台南旅宿業在疫情下仍旺到爆？

影／福爾摩沙馬戲團魅力登場 基隆連3天「潘朵拉的盒子」

相關新聞

好消息！ 9/14起台人到日本可申請電子簽 估10月再放寬

日本近期逐漸鬆綁各項邊境管制措施，日本台灣交流協會昨發布最新消息指出，日本時間9月14日12:00（台灣時間上午11:0...

最強卡司LISA+ZENDAYA！全球首部頂級珠寶紀錄片上線

日前於多倫多國際影展首映的寶格麗頂級珠寶紀錄片《Inside the Dream身處夢境》，不但是全球首部講述頂級珠寶品...

全支付上線10天會員數破百萬 宣布再擴點國內旅遊住宿

最近前往全聯購物的民眾，肯定都有感覺到店員熱情的升級邀請。全支付正式上線第10天，受到原本830萬PX Pay會員強力助...

愛彼推「皇家橡樹」精裝大書 A13專賣店XXL尺寸搶先看

知識總能讓人看見完整的過去、或因此鑑往知來。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）推出精裝大書《Royal ...

漢堡王「起司牛脆雞堡」限時登場！一次享牛肉＋脆雞

「漢堡王」主打高cp值的「King Deals超省餐」系列，自即日起至10月31日期間，限時推出新品「荒野小怪獸起司牛脆...

全球首富次子親送珠寶！BLACKPINK ROSÉ愛犬沾光賣萌

自從LVMH集團二公子Alexandre Arnault接手擔任美國珠寶品牌Tiffany & Co.的行銷暨執行副總裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。