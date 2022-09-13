全支付上線10天會員數破百萬 宣布再擴點國內旅遊住宿

最近前往全聯購物的民眾，肯定都有感覺到店員熱情的升級邀請。全支付正式上線第10天，受到原本830萬PX Pay會員強力助攻，會員註冊數迅速突破100萬，成為全台首家最快達到百萬使用者的電子支付業者，根據過往統計數據觀察，同時也破了單月電支機構最高會員成長紀錄。

全支付游金榮總經理表示，因合作通路的共同努力再搭配行銷活動誘因，百萬註冊數提前達標，期望到年底前可達200萬會員。全支付將持續響應政府推動無現金化社會，提升電支普及率。

而全支付上線首波活動「不限通路！週週享8%點數回饋」，消費者也展現高使用率，9月1日活動起跑後反應熱烈，活動第2週（9/8～9/15）已額滿，想享回饋的消費者，千萬別錯過第3週（9/16～9/22）活動回饋時間，先買先賺點。

另外，全支付也看好年底前國內旅遊熱潮，持續擴點中南部旅遊住宿，9月新增花蓮海洋公園、台糖長榮酒店（台南）、台南榮美金鬱金香酒店、台南榮興金鬱金香酒店、葉綠宿一中漫走、茲心園渡假山莊、川閱、綠宿行旅、台中港酒店、中科大飯店、芭蕾城市渡假旅店、后豐會館、福爾摩沙草悟道酒店、福爾摩沙ㄤ婿文旅、櫻桃計畫咖啡館、漫漫回嘉等合作通路陸續上線中。