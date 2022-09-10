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彰化不二坊蛋黃酥 中秋節排隊人少了 有人半小時買到

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥今年中秋節僅開放兩天接受門市購買。記者林敬家／攝影
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥今年中秋節僅開放兩天接受門市購買。記者林敬家／攝影

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥今年中秋節僅開放兩天接受門市購買，昨天上午開賣前已排了300多人，最久等了9個小時才買到，今天明顯人數掉一半，大約11點左右，現場約20多人排隊，有民眾表示，來買菜路過看到隊伍不長就來排，大概半個小時買到，覺得很幸運。

彰化不二坊從8月13日起到9月8日暫停門市購買，只接受預訂，訂單很快就額滿，期間僅提供預訂成功者取貨，店家為了讓沒訂到蛋黃酥的民眾，仍可以買到蛋黃酥，開放兩天現場買。

不二坊蛋黃酥太難買，代購又漫天喊價，有的民眾不想讓人多賺，選擇自己來排隊，今天9點開門以前，隊伍從門口中正路排到永安街，每人限量買30顆，一名台中男子今天凌晨2點就到現場，發現自己竟然是第一個，他說，沒吃過不二坊蛋黃酥，因為有空就來朝聖一下，現場仍有代購業者出動「走路工」，想趁中秋節需求高賺取差價。

但比起往年盛況，以及昨天狂排的場景，今天中秋節當天人潮稍微減少，鄰近攤販指出，大家都要採買烤肉食材了，沒空來排，也有人認為消費者有些疲乏了，排隊活受罪，不過也有消費者認為，物價上漲，名店蛋黃酥要價7、80元甚至破百元，不二坊一顆45元算是比較不貴的了。

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥今年中秋節僅開放兩天接受門市購買，上午仍大排長龍。記者林敬家／攝影
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥今年中秋節僅開放兩天接受門市購買，上午仍大排長龍。記者林敬家／攝影
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥今天人潮比昨天稍少，接近中午有民眾約半個小時就排到。記者林敬家／攝影
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥今天人潮比昨天稍少，接近中午有民眾約半個小時就排到。記者林敬家／攝影

蛋黃酥 中秋節 彰化

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