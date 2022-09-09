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啦啦隊女神26歲忍痛引產 準婆婆1句話超惡毒

屈臣氏700件商品加1元多1件！寵i會員獨享美力振心券

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏即日起至10月16日祭出專櫃周年慶活動。圖／屈臣氏提供
屈臣氏即日起至10月16日祭出專櫃周年慶活動。圖／屈臣氏提供

漸漸散發的涼爽秋意，又是到藥妝店捕貨換季美妝的時刻！屈臣氏即日起至9月21日祭出多項優惠，包括700件商品任選加1元多1件、寵i會員獨享折扣後消費滿800元送800元「美力振心券」（電子折價券）、屈臣氏官方LINE帳號4周年好禮等；10月16日前還有專櫃周年慶活動，9月29日前專櫃全品牌折扣後消費滿2,000元送200元商品提貨券及「美力振心券」800元（電子折價券），活動期間寵i會員獨享天天9折。

即日起至9月21日屈臣氏推出700件商品任挑任選加1元多1件，更有「醫美盛典」折扣後消費滿1,500元送1,000元商品提貨券、折扣後消費滿2,500元送1,400元商品提貨券；點金會員獨享折扣後消費滿2,500元再送100元商品提貨券，還有獨家組合包3折起等多項好康。

同時歡慶屈臣氏官方LINE帳號滿4周年，活動期間加入屈臣氏官方帳號，新加入好友單筆消費滿500元送100元商品折價券、限贈1次，還有人人有獎拉霸互動小遊戲，天天進站還有機會抽中iPhone 13，每人每日有2次遊戲機會；新綁定行動寵i會員就送屈臣氏App 100元商品折價券、限贈1次。

屈臣氏即日起至10月16日推出專櫃周年慶活動，屈臣氏官網同步開跑、指定明星商品最低4折起。KISSME旗下專櫃品牌PuraVida於屈臣氏限定門市推出「AI智能肌齡檢測」活動，結合人工智慧AI、虛擬實境AR與大數據，體驗者只需在智能儀器前拍照、不用接觸，10秒即可分析自身肌膚狀態，找到正確的保養方式，即日起至10月31日可透過奇士美PuraVida官網預約或至全台屈臣氏指定門市臨櫃洽談。

屈臣氏「醫美盛典」折扣後消費滿1,500元送1,000元商品提貨券、折扣後消費滿2,500元送1,400元商品提貨券，還有獨家組合包3折起。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「醫美盛典」折扣後消費滿1,500元送1,000元商品提貨券、折扣後消費滿2,500元送1,400元商品提貨券，還有獨家組合包3折起。圖／屈臣氏提供
KISSME旗下專櫃品牌PuraVida於屈臣氏限定門市推出「AI智能肌齡檢測」活動，即日起至10月31日可透過奇士美PuraVida官網預約或至全台屈臣氏指定門市臨櫃洽談。圖／屈臣氏提供
KISSME旗下專櫃品牌PuraVida於屈臣氏限定門市推出「AI智能肌齡檢測」活動，即日起至10月31日可透過奇士美PuraVida官網預約或至全台屈臣氏指定門市臨櫃洽談。圖／屈臣氏提供
屈臣氏即日起至9月21日祭出700件商品任選加1元多1件、寵i會員獨享「美力振心券」等多重好康。圖／屈臣氏提供
屈臣氏即日起至9月21日祭出700件商品任選加1元多1件、寵i會員獨享「美力振心券」等多重好康。圖／屈臣氏提供

周年慶 品牌 LINE

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