整理包／中秋連假開工不憂鬱！4大超商推「咖啡、茶飲限時優惠」
中秋3天連假與家人親友團聚烤肉超愜意，吃滿玩滿後又要面對周一開工難免提不起勁，4大超商再次祭出開工限時優惠，以咖啡、茶飲振奮大家的心情。
●7-ELEVEN
OPEN POINT「行動隨時取」即日起至9月13日推出CITY系列指定飲品組合限量優惠價666元，包含CITY PRIMA精品拿鐵每組12杯、CITY CAFE特大杯美式咖啡每組20杯、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡每組18杯、CITY CAFE脆酷摩卡咖啡每組14杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶每組16杯、CITY TEA現萃茶經典純奶茶或四季春純奶青任選20杯等，皆為限量售完為止，快趁連假時搶買一波囤貨。
●全家便利商店
9月20日前Let’ s Café推出全品項第2杯7折優惠，使用全盈+PAY購買全新推出的再睡5分鐘聯名現調飲品還可享單杯79折優惠，鹹甜的奶蓋滋味必嘗；私品茶首推「唐寧果漾伯爵」及「小輕新檸檬飲」特價49元，用酸甜滋味讓上班也很chill，另外私品茶全系列皆享第2杯7折優惠。
重磅回歸的「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」搭配限量心型脆皮甜筒，美味又浪漫，即日起至10月4日新品嘗鮮優惠價45元，購買全家便利商店Fami!ce霜淇淋即贈送一顆親親香皂，數量有限送完為止。
●萊爾富
萊爾富9月20日前推出濃度增加33%的Hi Café特濃系列咖啡49元開工限定優惠價，包括大杯特濃拿鐵咖啡（冰／熱，原價65元）以及大杯特濃美式咖啡（冰／熱，原價55元）。
同一期間Hi Café茶飲全品項也有第2杯7折優惠，價格不同則以兩杯85折計，包括售價55元的大杯冰抹茶拿鐵、大杯冰鴛鴦奶茶等皆享折價優惠。
●OKmart
9月12日開工日當天OKmart全台850間門市推出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2；OKCAFE風味飲與茶系列OLAND聯名品項可享任選第2杯半價，包括大杯西西里咖啡、特大杯西西里氣泡咖啡、大杯鳳梨冰茶、大杯鳳梨蘋果果粒茶等。
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