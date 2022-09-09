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整理包／中秋連假開工不憂鬱！4大超商推「咖啡、茶飲限時優惠」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN OPEN POINT「行動隨時取」即日起至9月13日推出CITY系列指定飲品組合限量優惠價666元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPEN POINT「行動隨時取」即日起至9月13日推出CITY系列指定飲品組合限量優惠價666元。圖／7-ELEVEN提供

中秋3天連假與家人親友團聚烤肉超愜意，吃滿玩滿後又要面對周一開工難免提不起勁，4大超商再次祭出開工限時優惠，以咖啡、茶飲振奮大家的心情。

●7-ELEVEN

OPEN POINT「行動隨時取」即日起至9月13日推出CITY系列指定飲品組合限量優惠價666元，包含CITY PRIMA精品拿鐵每組12杯、CITY CAFE特大杯美式咖啡每組20杯、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡每組18杯、CITY CAFE脆酷摩卡咖啡每組14杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶每組16杯、CITY TEA現萃茶經典純奶茶或四季春純奶青任選20杯等，皆為限量售完為止，快趁連假時搶買一波囤貨。

●全家便利商店

9月20日前Let’ s Café推出全品項第2杯7折優惠，使用全盈+PAY購買全新推出的再睡5分鐘聯名現調飲品還可享單杯79折優惠，鹹甜的奶蓋滋味必嘗；私品茶首推「唐寧果漾伯爵」及「小輕新檸檬飲」特價49元，用酸甜滋味讓上班也很chill，另外私品茶全系列皆享第2杯7折優惠。

重磅回歸的「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」搭配限量心型脆皮甜筒，美味又浪漫，即日起至10月4日新品嘗鮮優惠價45元，購買全家便利商店Fami!ce霜淇淋即贈送一顆親親香皂，數量有限送完為止。

●萊爾富

萊爾富9月20日前推出濃度增加33%的Hi Café特濃系列咖啡49元開工限定優惠價，包括大杯特濃拿鐵咖啡（冰／熱，原價65元）以及大杯特濃美式咖啡（冰／熱，原價55元）。

同一期間Hi Café茶飲全品項也有第2杯7折優惠，價格不同則以兩杯85折計，包括售價55元的大杯冰抹茶拿鐵、大杯冰鴛鴦奶茶等皆享折價優惠。

●OKmart

9月12日開工日當天OKmart全台850間門市推出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2；OKCAFE風味飲與茶系列OLAND聯名品項可享任選第2杯半價，包括大杯西西里咖啡、特大杯西西里氣泡咖啡、大杯鳳梨冰茶、大杯鳳梨蘋果果粒茶等。

9月12日開工日當天OKmart推出特大杯西西里氣泡咖啡第2杯半價。圖／OKmart提供
9月12日開工日當天OKmart推出特大杯西西里氣泡咖啡第2杯半價。圖／OKmart提供
7-ELEVEN OPEN POINT「行動隨時取」即日起至9月13日推出CITY PRIMA精品拿鐵12杯限量優惠價666元，限精品咖啡門市兌領。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPEN POINT「行動隨時取」即日起至9月13日推出CITY PRIMA精品拿鐵12杯限量優惠價666元，限精品咖啡門市兌領。圖／7-ELEVEN提供
9月12日開工日當天OKmart全台門市推出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2。圖／OKmart提供
9月12日開工日當天OKmart全台門市推出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2。圖／OKmart提供
萊爾富9月20日前祭出咖啡、茶飲好康，Hi Café茶飲全品項第2杯7折，原價65元的大杯特濃拿鐵咖啡優惠價49元。圖／萊爾富提供
萊爾富9月20日前祭出咖啡、茶飲好康，Hi Café茶飲全品項第2杯7折，原價65元的大杯特濃拿鐵咖啡優惠價49元。圖／萊爾富提供
7-ELEVEN OPEN POINT「行動隨時取」即日起至9月13日推出CITY系列指定飲品組合限量優惠價666元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPEN POINT「行動隨時取」即日起至9月13日推出CITY系列指定飲品組合限量優惠價666元。圖／7-ELEVEN提供
9月12日開工日當天OKmart推出茶系列OLAND聯名品項第2杯半價。圖／OKmart提供
9月12日開工日當天OKmart推出茶系列OLAND聯名品項第2杯半價。圖／OKmart提供
全家便利商店重磅回歸的「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」即日起至10月4日新品嘗鮮優惠價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店重磅回歸的「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」即日起至10月4日新品嘗鮮優惠價45元。圖／全家便利商店提供
萊爾富9月20日前推出濃度增加33%的Hi Café特濃系列咖啡49元限定優惠價，包括原價65元的大杯特濃拿鐵咖啡。圖／萊爾富提供
萊爾富9月20日前推出濃度增加33%的Hi Café特濃系列咖啡49元限定優惠價，包括原價65元的大杯特濃拿鐵咖啡。圖／萊爾富提供
全家便利商店9月20日前推出「唐寧果漾伯爵」、「小輕新檸檬飲」特價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月20日前推出「唐寧果漾伯爵」、「小輕新檸檬飲」特價49元。圖／全家便利商店提供

咖啡 連假 便利商店

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