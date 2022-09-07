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歡慶Disney+ Day限時優惠月租只要60元 會員再享迪士尼樂園搶先入場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
從9月8日中午12時起至9月20日下午2時59分止，新會員和所有符合資格的回購會員將可以1個月60元的超殺優惠價格，盡情觀看Disney+上的影視內容。圖／華特迪士尼公司提供
從9月8日中午12時起至9月20日下午2時59分止，新會員和所有符合資格的回購會員將可以1個月60元的超殺優惠價格，盡情觀看Disney+上的影視內容。圖／華特迪士尼公司提供

9月8日除了有蘋果發表會，也是一年一度的「Disney+ Day」，迪士尼特別推出超佛心的優惠方案，從9月8日中午12時起至9月20日下午2時59分止，新會員和所有符合資格的回購會員將可以1個月60元的超殺優惠價格，盡情觀看Disney+上的影視內容。

此外，全球各地的迪士尼樂園也將同步舉辦慶祝活動，在9月8日當天，Disney+會員以及已購買門票或事先完成預訂的粉絲們，將可在佛州華特迪士尼世界度假區、加州迪士尼度假區以及巴黎迪士尼樂園正常開放時間前30分鐘優先入場，享受延長慶祝時間，並且可一睹專為Disney+ Day慶祝活動精心設計的場景佈置、與驚喜的人物角色面對面，還可獲得拍照機會。入住精選華特迪士尼世界度假區飯店和迪士尼度假區飯店的旅客，可在樂園正常開放時間前60分鐘優先入場（須持有效期內門票或事先完成預訂）。香港迪士尼樂園則將於9月10日當天與到場的粉絲共同慶祝。

而Disney+ Day慶祝活動也將延伸至D23粉絲大會，於9月9日至11日在加州安那翰隆重登場，出席活動的會員們將可獲得更多現場優惠、充滿驚喜的第一手最新訊息，並搶先全球觀賞即將上映的Disney+原創內容資訊。

在Disney+推出之後備感壓力的Netflix，也宣布平台年度盛會「Tudum」今年將於9月24日重磅回歸，在線上與全球粉絲同慶。「Tudum」其實就是每個用戶最熟悉的登入片頭音效，光是在2021年這個音效於亞太地區就播放超過90億次，用戶們除了現在就可以從活動官網中欣賞獨家專訪、幕後花絮以及特別收錄等內容之外，9月24日當天在連續24小時內，共5場活動輪番上陣不間斷，由韓國精彩節目率先拉開序幕，更有印度、歐美與拉丁美洲地區最新娛樂內容接力，最後來自日本的Netflix明星將以歡慶日本娛樂的特輯為Tudum劃下句點。

Netflix宣布平台年度盛會「Tudum」今年將於9月24日重磅回歸。圖／Netflix提供
Netflix宣布平台年度盛會「Tudum」今年將於9月24日重磅回歸。圖／Netflix提供

迪士尼樂園 Disney 日本

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