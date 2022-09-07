歡慶Disney+ Day限時優惠月租只要60元 會員再享迪士尼樂園搶先入場

9月8日除了有蘋果發表會，也是一年一度的「Disney+ Day」，迪士尼特別推出超佛心的優惠方案，從9月8日中午12時起至9月20日下午2時59分止，新會員和所有符合資格的回購會員將可以1個月60元的超殺優惠價格，盡情觀看Disney+上的影視內容。

此外，全球各地的迪士尼樂園也將同步舉辦慶祝活動，在9月8日當天，Disney+會員以及已購買門票或事先完成預訂的粉絲們，將可在佛州華特迪士尼世界度假區、加州迪士尼度假區以及巴黎迪士尼樂園正常開放時間前30分鐘優先入場，享受延長慶祝時間，並且可一睹專為Disney+ Day慶祝活動精心設計的場景佈置、與驚喜的人物角色面對面，還可獲得拍照機會。入住精選華特迪士尼世界度假區飯店和迪士尼度假區飯店的旅客，可在樂園正常開放時間前60分鐘優先入場（須持有效期內門票或事先完成預訂）。香港迪士尼樂園則將於9月10日當天與到場的粉絲共同慶祝。

而Disney+ Day慶祝活動也將延伸至D23粉絲大會，於9月9日至11日在加州安那翰隆重登場，出席活動的會員們將可獲得更多現場優惠、充滿驚喜的第一手最新訊息，並搶先全球觀賞即將上映的Disney+原創內容資訊。