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精品族嗨翻 台北101全新鼎極無限卡周年慶回饋無上限

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台灣首間瑞典快時尚品牌COS進駐台北101。圖／台北101提供
台灣首間瑞典快時尚品牌COS進駐台北101。圖／台北101提供

台北101周年慶於上周結合年度盛事World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞氣勢展開，每年周年慶的限量滿額禮101紀念熊，今年僅花不到兩天半即兌換一空、速度較往年更快，顯示精品買氣旺。加上台灣首間瑞典快時尚品牌COS以及New Balance全台首家NB GREY形象總店進駐，Cartier、Burberry、Versace全新旗艦店開幕，還有各大國際精品秋冬新品全面到齊，現正逢台北101年度最優惠檔期，流行美妝、國際精品10%回饋起，珠寶腕表6%回饋起，是入手秋冬新品、買精品的最好時機。

配合周年慶，台北101聯名卡全新升級，首先發行「101鼎極無限卡」，除了卡面有全新的視覺，原本館內消費筆筆回饋2%，再加上1%現金回饋，等於在101館內享筆筆3%回饋無上限，且想要買LV、Zara、APPLE都適用。此外，擁有101無限卡，還可直接享台北101免費停車4小時，將是逛台北101周年慶的得力小幫手，經常前往台北101的開車族，可以善用聯名卡的停車禮遇。

台北101周年慶期間，刷台北101聯名卡消費，流行美妝單筆每滿3,000送300抵用券、國際精品筆每滿8,000送800，珠寶腕表與其他指定店家單筆每滿30,000送1,800抵用券，並再獨享筆筆消費2%購物金點數回饋，若即時申辦「101無限卡」，則是筆筆3%回饋。除了台北101聯名卡，台北101也與超過20家銀行攜手合作，另享銀行刷卡滿額禮、分期禮等各式禮遇。

此外，台北101觀景台於9月起恢復夜間營業至21時，消費者結束逛街行程還可至高空眺望夜色放鬆一下，豐富購物之旅。

台北101聯名卡全新升級，發行「101鼎極無限卡」。圖／台北101提供
台北101聯名卡全新升級，發行「101鼎極無限卡」。圖／台北101提供
Dior Book Tote丹寧效果棉緞刺繡大型托特包，11萬元。圖／台北101提供
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Gucci Gazelle休閒鞋，價格店洽。圖／台北101提供
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Hublot Big Bang紫色藍寶石水晶陀飛輪腕表。圖／台北101提供
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Fendi Karligraphy圖騰First Medium包，10萬9,000元。圖／台北101提供
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Coach Rogue頂部提把手袋，28,800元。圖／台北101提供
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台北101 周年慶 珠寶

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