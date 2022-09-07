精品族嗨翻 台北101全新鼎極無限卡周年慶回饋無上限

台北101周年慶於上周結合年度盛事World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞氣勢展開，每年周年慶的限量滿額禮101紀念熊，今年僅花不到兩天半即兌換一空、速度較往年更快，顯示精品買氣旺。加上台灣首間瑞典快時尚品牌COS以及New Balance全台首家NB GREY形象總店進駐，Cartier、Burberry、Versace全新旗艦店開幕，還有各大國際精品秋冬新品全面到齊，現正逢台北101年度最優惠檔期，流行美妝、國際精品10%回饋起，珠寶腕表6%回饋起，是入手秋冬新品、買精品的最好時機。

配合周年慶，台北101聯名卡全新升級，首先發行「101鼎極無限卡」，除了卡面有全新的視覺，原本館內消費筆筆回饋2%，再加上1%現金回饋，等於在101館內享筆筆3%回饋無上限，且想要買LV、Zara、APPLE都適用。此外，擁有101無限卡，還可直接享台北101免費停車4小時，將是逛台北101周年慶的得力小幫手，經常前往台北101的開車族，可以善用聯名卡的停車禮遇。

台北101周年慶期間，刷台北101聯名卡消費，流行美妝單筆每滿3,000送300抵用券、國際精品筆每滿8,000送800，珠寶腕表與其他指定店家單筆每滿30,000送1,800抵用券，並再獨享筆筆消費2%購物金點數回饋，若即時申辦「101無限卡」，則是筆筆3%回饋。除了台北101聯名卡，台北101也與超過20家銀行攜手合作，另享銀行刷卡滿額禮、分期禮等各式禮遇。