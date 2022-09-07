7-ELEVEN首度跨界台北君悅酒店推「雙層吃法」海南雞飯

超商鮮食又有新美味！7-ELEVEN「星級饗宴」堪稱業界最會摘星的超商品牌，至今已與4家國際五星級飯店、多達8間米其林餐廳共同開發聯名商品，統計已有超過千萬人次體驗星級聯名魅力，即日起首度聯手台北君悅酒店推出全新餐點，由執行總主廚陳萬欽率領團隊共同監製，將新加坡籍主廚記憶中的星馬家鄉菜變化成即食的超商鮮食，從多層次風味的大馬海鮮炒麵到獨家開發「冷熱雙吃」的清爽海南雞飯，還有全新口味新極上飯糰、捲餅，新品上市搭配OPEN POINT App會員點數嘗鮮活動，預期可帶動相關類別業績成長3成。

7-ELEVEN多年來自有鮮食開發綠咖哩、打拋豬肉飯等具代表性的南洋料理，也和熱浪島、頌丹樂等餐飲品牌合作，將道地料理手法引進超商，近3年來7-ELEVEN南洋相關自有鮮食品項數已增加4成，包含燴飯、麵食、沙拉、甜湯等，冷藏飲料、零食、冰棒也相當熱賣。為持續架構超越顧客期待的生活服務型平台，鮮食朝向「精品級」方向發展，藉由「星級饗宴」品牌跨界聯名，讓星級主廚料理微波加熱後輕鬆上桌，今年6月推出的「頌丹樂－瑪斯曼咖哩」即創下2周熱賣16萬份的佳績。

此次7-ELEVEN首度與台北君悅酒店合作推出4款全新商品，在星級主廚團隊的指導下，雙方將「Cheers歡飲廊」及「漂亮廣式海鮮餐廳」餐廳招牌菜色與超商自有鮮食品牌特色結合。台北君悅酒店表示，很榮幸能在酒店32周年期間與7-ELEVEN合作，並首度於超商推出多款星馬鮮食商品，合作籌畫歷時數月，由新加坡籍執行總主廚陳萬欽率領中西廚藝團隊共同監製，嚴選館內深獲饕家喜愛的招牌新加坡辣椒蟹、海南雞飯、馬來西亞海鮮辣炒麵及印度坦督里烤雞料理，期能透過美食結盟合作，傳遞異國飲食文化樣貌、同時與消費者分享最道地精湛的家鄉美味。

7-ELEVEN以高級食材深獲饕客們喜愛的「新極上飯糰」，繼蟹膏、明太子等口味後再度推出海味十足的「君悅－新極上飯糰新加坡香辣蟹」，飯糰內餡下足功夫，光是醬料調製過程雙方就歷經多次調整，使用新加坡直輸的辣炒螃蟹風味醬，以濃郁蟹膏爆炒出蟹香，再拌入蝦仁、蟳味絲佐以金山辣椒醬調味，復刻餐廳招牌菜「新加坡辣椒蟹」風味，米飯則以日本飯糰成型機製作出空氣感和鬆軟的職人手捏口感，並運用在地特級越光米、日本赤穗海鹽等素材，完美呈現「新極上飯糰」精品級美味，售價49元。

新品中另一亮點則是大眾熟知的「君悅－海南雞飯」，7-ELEVEN獨家開發上層雞肉可拆開冷食、下層米飯可微波加熱的「雙層吃法」，維持雞肉軟嫩口感、同時讓高湯秘製雞飯更具香氣，製作過程更是超商鮮食少見，嚴選在地雞肉，標竿飯店作法以高湯、多種香料熬煮調味後，立即冰鎮鎖住雞汁鮮度，全程低溫配送至門市，搭配主廚指導道地薑蓉、辣椒醬，售價109元。

同樣忠於大馬道地風味的還有「君悅－馬來西亞風味海鮮炒麵」，由君悅主廚指導將南洋風味辣炒螃蟹醬添加蟹膏、魚露等一同爆炒調製成道地「參巴醬」，微辣香甜開胃，配菜則標竿馬來西亞當地做法，將豆干、馬鈴薯等食材油炸後拌入帶勁麵條之中，豐富配料微波後吸附醬汁、層次感十足，售價109元。

7-ELEVEN更推出隱藏版「印度馬薩拉烤雞捲餅」具有奶油香氣餅皮包裹肉質扎實的去骨雞腿肉，添加適合運用在肉類料理的馬薩拉粉增添色香味、特調優格醬，帶來濃濃異國風味，售價69元，目前僅限定大台北地區超過1,600間門市販售。