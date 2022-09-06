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雲品國際進軍台南安平 首次推出的顧問服務規劃

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

雲品國際宣布，受理台南市安平區4300平方公尺的物業委託服務規劃案，將承攬該物業的餐旅服務規劃及籌備開幕項目，成為雲品國際第七處委託案，也是君品Collection首次進軍南台灣，更是首次推出的顧問服務規劃，將為旅遊一級戰區的台南提供更優質的餐旅服務及提升城市的觀光形象。

雲品國際總經理丁原偉表示，文化歷史底蘊相當深厚的台南市，具有觀光與餐旅發展的深厚潛力，近期有許多新飯店與大型購物商城陸續進駐與規劃中，將為台南創造眾多就業機會及豐沛商機，更將串連帶動周邊休閒育樂、觀光旅宿等產業。

丁原偉也說，雲品國際與台南的在地業主經過一年以上的籌備與擘劃，已於本月簽署「顧問服務合約」，將以永續與綠建築規劃出前所未見的建築體與景觀規劃，擁有多間獨棟別墅與多項前瞻式硬體設施，並設有可納500席的未來式宴會空間「幸福製造局」提供餐飲服務，將與台南在地的美食與歷史文化激盪出更多的火花。

雲品首次受理的「顧問服務合約」提供了欲投入餐旅業的業主一項精準且專業的服務規劃建議，將拓展雲品國際特有的餐旅知識管理財，內容含括建築規劃的選址、營運型態與周邊環境等評估，並透過雲品對於永續旅遊與餐飲的經驗提供硬體、機電等設備內容的專業建議，讓業主以永續、環保的經營概念進行物業規劃，也將依據規劃設計的營運規模，為業主提出投資費用及各項成本費用明細及效益評估，作為管控餐旅投資的投報率計算。

台南 綠建築 君品

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