星巴克「買一送一」又來了！只有兩天、排除特定品項

迎接9月的第一個週一，星巴克宣布於9月5、6日兩天推出「星光好友分享」買一送一優惠活動，活動期間於下午4點至晚間8點，在星巴克門市購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多「買二送二」，飲料限當場一次領取，無法寄杯。

除了機場門市、高鐵門市…等特定門市不適用以外，星沁爽系列飲料、阿里山蜜柚烏龍青茶、哈密瓜白巧克力風味星冰樂、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，都不在這次的「買一送一」範圍內。

伯朗咖啡館則針對Lounge卡會員，同樣於9月每週一於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在9月5日、9月12日、9月19日、9月26日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。

此外，伯朗咖啡館於9月7日至9月10日，以及9月26日至9月28日，推出「Moon Chill」活動，活動期間只要到伯朗咖啡館官方Facebook、Instagram、LINE官方帳號，尋找到優惠券截圖或下載，即可至伯朗咖啡館門市購買飲品享買一送一優惠。