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星巴克「買一送一」又來了！只有兩天、排除特定品項

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於9月5、6日兩天推出「星光好友分享」買一送一優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克宣布於9月5、6日兩天推出「星光好友分享」買一送一優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。

迎接9月的第一個週一，星巴克宣布於9月5、6日兩天推出「星光好友分享」買一送一優惠活動，活動期間於下午4點至晚間8點，在星巴克門市購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多「買二送二」，飲料限當場一次領取，無法寄杯。

除了機場門市、高鐵門市…等特定門市不適用以外，星沁爽系列飲料、阿里山蜜柚烏龍青茶、哈密瓜白巧克力風味星冰樂、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，都不在這次的「買一送一」範圍內。

伯朗咖啡館則針對Lounge卡會員，同樣於9月每週一於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在9月5日、9月12日、9月19日、9月26日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。

此外，伯朗咖啡館於9月7日至9月10日，以及9月26日至9月28日，推出「Moon Chill」活動，活動期間只要到伯朗咖啡館官方Facebook、Instagram、LINE官方帳號，尋找到優惠券截圖或下載，即可至伯朗咖啡館門市購買飲品享買一送一優惠。

丹堤咖啡9月份也推出「中秋賞月趣」寄杯優惠，即日起至9月10日止，只要一次購買6杯，就額外再送6杯，等於原價1080元的12杯咖啡，只要540元就喝得到。不過，此優惠必需事先在丹堤行動購物網加入會員，以信用卡線上付費才能享用，寄杯可兌換至今年11月底截止。

丹堤咖啡9月份推出「中秋賞月趣」限時寄杯優惠。圖／摘自丹堤咖啡FB官方粉絲團。
丹堤咖啡9月份推出「中秋賞月趣」限時寄杯優惠。圖／摘自丹堤咖啡FB官方粉絲團。
伯朗咖啡館針對Lounge卡會員，9月每週一於全門市推出限時買一送一活動。圖／摘自MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館FB官方粉絲團。
伯朗咖啡館針對Lounge卡會員，9月每週一於全門市推出限時買一送一活動。圖／摘自MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館FB官方粉絲團。

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