中秋連假攻略！米奇與好朋友Chill遊台南Tsum Tsum亮相

台南市觀旅局表示，中秋連假前夕開始，米奇與好朋友們就在台南安平遊憩碼頭與大家見面！活動期間可近距離欣賞由米奇領軍的巨萌Tsum Tsum（巨型玩偶）悠閒漂浮在安平遊憩碼頭水域，還有迪士尼快閃店以及特別規畫的主題拍照區，讓大家近距離欣賞及拍照打卡，還有精彩的夜間燈光音樂秀。

觀旅局說，米奇與高飛、布魯托、唐老鴨等好友將，將從9月9日至10月30日進駐，至台南安平遊憩碼頭，還有量身打造的迪士尼主題快閃店，來到經典觀光景點密集的安平，除了安平古堡、億載金城、大魚的祝福、安平老街、安平樹屋、1661台灣船園區，以及安平運河遊河，還有今年6月全新開幕的首宗旅館BOT福爾摩沙遊艇酒店，都是屬於安平的多元面貌。

觀旅局長郭貞慧表示，安平可說是集結食、宿、遊、購、行、育、樂的重要觀光景區，擁有安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區等人氣古蹟，安平遊憩碼頭可以欣賞夕陽與搭乘運河遊船的好去處。

市長黃偉哲表示，今年中秋台南活動與物產多元，歡迎全台民眾到訪，白天可以到麻豆、下營購買應景的文旦，支持在地農民，晚上衝安平遊憩碼頭和米奇與好朋友相見歡。心臟夠大顆的勇者們也可把握展覽時程到南美二館預約參觀夯到爆的「殭屍展」亞洲的地獄與幽魂特展，體驗別開生面的假期。