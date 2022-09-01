快訊

曹興誠記者會上不接受中天提問並辱「匪台」 中天要告誹謗

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

中興新村沉寂20多年 看到「這10個大字」居民激動了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CSD中衛推JEANS COOL牛仔酷口罩！5款丹寧風格一次擁有

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
9月7日起CSD中衛全新推出「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩，根據牛仔布特殊工法，設計出「刷淡」、「水洗」、「拼接」、「車縫」等4種牛仔風格，加上原先熱賣的經典「丹寧牛仔」，一盒就能擁有5款。圖／CSD中衛提供
9月7日起CSD中衛全新推出「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩，根據牛仔布特殊工法，設計出「刷淡」、「水洗」、「拼接」、「車縫」等4種牛仔風格，加上原先熱賣的經典「丹寧牛仔」，一盒就能擁有5款。圖／CSD中衛提供

在時尚界有經典不敗之稱的丹寧，不受季節限制，呈現出休閒、俐落、氣質等多種穿搭風格。2018年CSD中衛領先全球，首度將丹寧牛仔元素融入醫療口罩，推出「丹寧牛仔口罩」，中性時髦又百搭，迅速成為時尚男女的最愛，經常搶購一空，持續高居CSD中衛口罩暢銷排行榜前幾名；2020年CSD中衛再推「兒童丹寧牛仔口罩」，滿足親子裝扮樂趣。

看好丹寧牛仔的無限魅力，9月7日起CSD中衛全新推出「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩，根據牛仔布特殊工法，設計出「刷淡」、「水洗」、「拼接」、「車縫」等4種牛仔風格，加上原先熱賣的經典「丹寧牛仔」，一盒就能擁有5款牛仔酷口罩，同步推出成人款與兒童款。

CSD中衛全新「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩外盒選用牛皮紙包裝盒，營造出牛仔粗獷美感；外盒有一個特殊凹槽設計，不僅方便抓取，成人款與兒童款印刷圖騰也不同，種種細膩設計，大幅提升口罩迷的收藏樂趣。

在5款設計中，「刷淡牛仔」採用「經典丹寧牛仔」的原始紋理，刷淡後細緻的漸層變化，顯得自然迷人，搭配天空藍＋薰衣紫專利雙色編織柔軟耳帶；復古的「水洗牛仔」呈現浮動美感，淡色紋路更凸顯立體感；「拼接牛仔」以牛仔褲後腰的皮革標籤連同細緻縫線，展現潮感十足混搭風，搭配潮橘＋深丹寧雙色編織柔軟耳帶；「車縫牛仔」將牛仔褲中經典的「鎖鏈車縫」呈現在口罩下緣，彷彿褲腳外翻；「丹寧牛仔」呈現原汁原味的牛仔布紋。

CSD中衛「牛仔酷JEANS COOL」口罩不論成人或兒童款，每盒都有5款，每款5片共25片，售價350元。9月7日中午12點起於PChome、momo購物網、博客來、Yahoo奇摩、小三美日、媽咪愛等電商通路販售；實體通路則有屈臣氏、康是美、HOLA、丁丁、誠品、日藥本舖、松本清、Tomod’ s特美事、微風、台中分子藥局以及中衛販賣機（南港、汐止）。

CSD中衛「牛仔酷JEANS COOL」成人口罩，每盒5款、每款5片共25片，售價350元。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「牛仔酷JEANS COOL」成人口罩，每盒5款、每款5片共25片，售價350元。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「牛仔酷JEANS COOL」口罩外盒選用牛皮紙包裝盒，特殊凹槽設計不僅方便抓取，成人款與兒童款印刷圖騰也不同。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「牛仔酷JEANS COOL」口罩外盒選用牛皮紙包裝盒，特殊凹槽設計不僅方便抓取，成人款與兒童款印刷圖騰也不同。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「牛仔酷JEANS COOL」兒童口罩，每盒5款、每款5片共25片，售價350元。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「牛仔酷JEANS COOL」兒童口罩，每盒5款、每款5片共25片，售價350元。圖／CSD中衛提供

口罩 中衛

延伸閱讀

南投防疫新制上路 肺炎鏈球菌疫苗今開放第二批次接種

中市民代揪業者捐近2千片口罩 守護波麗士不染疫

醫材變時尚 中衛的品牌翻轉及重塑

中衛新推丹寧口罩 刷淡、水洗、拼接、車縫大秀工法

相關新聞

2022日內瓦鐘表日Geneva Watch Days 獨立鐘表秀創意

雖然世界很煩、但你要很可愛，雖然世界都追求普世的認可、但你可以選擇走自己的路。2022年的日內瓦鐘表日（Geneva W...

休閒時尚型男必備 FENDI Faster高雅復古慢跑鞋

一雙時髦的休閒運動鞋是時尚男性不可或缺的重要配件。FENDI 2022-23秋冬推出更酷帥有型、深具FENDI特色的Fa...

7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡 限量推「12星座馬克杯」

享受一杯好咖啡，也要講究品味的樂趣，7-ELEVEN的CITY PRIMA精品咖啡品牌於9月7日起限量推出「星座杯」，共...

繼光香香雞「咖波聯名口罩」免費送！口罩盒還能玩桌遊

9月到來，許多新品優惠也紛紛出爐。繼之前推出多款聯名週邊後，繼光香香雞再度攜手貓貓蟲咖波，推出4款「聯名口罩」，消費滿額...

CSD中衛推JEANS COOL牛仔酷口罩！5款丹寧風格一次擁有

在時尚界有經典不敗之稱的丹寧，不受季節限制，呈現出休閒、俐落、氣質等多種穿搭風格。2018年CSD中衛領先全球，首度將丹...

LISA甜笑秀冷豔愛包反差萌！CELINE翻新經典

CELINE品牌大使、韓國天團BLACKPINK成員LISA與美國超模Kaia Gerber近期都在社群上分享了自己拎C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。