CSD中衛推JEANS COOL牛仔酷口罩！5款丹寧風格一次擁有

在時尚界有經典不敗之稱的丹寧，不受季節限制，呈現出休閒、俐落、氣質等多種穿搭風格。2018年CSD中衛領先全球，首度將丹寧牛仔元素融入醫療口罩，推出「丹寧牛仔口罩」，中性時髦又百搭，迅速成為時尚男女的最愛，經常搶購一空，持續高居CSD中衛口罩暢銷排行榜前幾名；2020年CSD中衛再推「兒童丹寧牛仔口罩」，滿足親子裝扮樂趣。

看好丹寧牛仔的無限魅力，9月7日起CSD中衛全新推出「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩，根據牛仔布特殊工法，設計出「刷淡」、「水洗」、「拼接」、「車縫」等4種牛仔風格，加上原先熱賣的經典「丹寧牛仔」，一盒就能擁有5款牛仔酷口罩，同步推出成人款與兒童款。

CSD中衛全新「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩外盒選用牛皮紙包裝盒，營造出牛仔粗獷美感；外盒有一個特殊凹槽設計，不僅方便抓取，成人款與兒童款印刷圖騰也不同，種種細膩設計，大幅提升口罩迷的收藏樂趣。

在5款設計中，「刷淡牛仔」採用「經典丹寧牛仔」的原始紋理，刷淡後細緻的漸層變化，顯得自然迷人，搭配天空藍＋薰衣紫專利雙色編織柔軟耳帶；復古的「水洗牛仔」呈現浮動美感，淡色紋路更凸顯立體感；「拼接牛仔」以牛仔褲後腰的皮革標籤連同細緻縫線，展現潮感十足混搭風，搭配潮橘＋深丹寧雙色編織柔軟耳帶；「車縫牛仔」將牛仔褲中經典的「鎖鏈車縫」呈現在口罩下緣，彷彿褲腳外翻；「丹寧牛仔」呈現原汁原味的牛仔布紋。