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台北101周年慶今開跑 年業績可望破150億超越疫前

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2022台北101珠寶腕表展今年邁入第十年。圖／台北101提供
2022台北101珠寶腕表展今年邁入第十年。圖／台北101提供

台北101每年一度的World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕表展（簡稱WM）今年歡慶10週年，與周年慶同步於今（9月1）日展開。台北101總經理朱麗文表示截至今年8月為止業績比起去年同期有約25%的成長；而過去2年因疫情影響，比起最高峰2019年來說也有正成長，可以說是已經回復到疫情前的盛況，有機會突破的有觀光客時於2019年創下的150億紀錄。

台北101會員珍藏的聯名小熊今年邁入第19年，凡台北101會員於活動期間全館當日累積消費滿5萬就送，限量2000隻。台北101透露，限量小熊通常首3、4日就會換完，創造的業績高達5億。今年的台北101第19代紀念熊與被暱稱為「小CK」的CHARLES & KEITH合作，小熊身揹可以放下Airpods的經典Gabine馬鞍包。台北101也表示近年因為希望吸引更多年輕消費者與新客人，所以特別挑選年輕的品牌合作。

日前開幕的瑞典品牌快時尚品牌COS與New Balance全台首家 「NB GREY形象總店」也都開出亮眼表現。深受時尚界人士喜愛的COS才剛開幕已經出現斷碼，須向國外緊急調貨。New Balance則專攻藏家，熱門收藏款式也都在開幕當晚就售罄。

而業績有望再創佳績，朱麗文說，一大原因是展望第四季全新旗艦店的開幕。包括9月即將完成改裝的258坪卡地亞台北101專賣店，回歸4樓並加入童裝區的Burberry旗艦店、以及全台唯一的Versace旗艦店。快時尚品牌ZARA也將於10月下旬完成改裝迎戰COS，年底時還會有路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以及Dior重新開幕。因為是旗艦店規格，也更能向國外爭取到更獨特的商品。朱麗文也指出這些改裝主要是為了持續經營本地客，因為這兩年疫情期間國內消費表現有目共睹。

寶璣為台北101 World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕表展推出的Tradition 7047 Tourbillon Waltz腕表，612萬元，為限量編號1號的全球獨家。圖／台北101提供
寶璣為台北101 World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕表展推出的Tradition 7047 Tourbillon Waltz腕表，612萬元，為限量編號1號的全球獨家。圖／台北101提供
第19代台北101 X CHARLES＆ KEITH小熊。圖／台北101提供
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台北101獨家商品VERSACE粉色Greca Goddess肩背包。圖／台北101提供
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台北101獨家商品Burberry小型針扎帆布Lola包自然色。圖／台北101提供
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寶璣為台北101 World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕表展推出的HARRY WINSTON Ocean Biretrograde Diamond Waves Automatic 36mm，價格店洽。圖／台北101提供
寶璣為台北101 World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕表展推出的HARRY WINSTON Ocean Biretrograde Diamond Waves Automatic 36mm，價格店洽。圖／台北101提供
全台首間NB GREY形象總店就在台北101。圖／台北101提供
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卡地亞推出的台北101獨家商品Cartier Santos de Cartier鏤空綠玉石腕表大型款，約92萬5,000元，101獨家限量發售20枚。圖／台北101提供
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COS台北101專賣店是品牌全球推出的全新概念店之一， 亦為全台首間。圖／台北101提供
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台北101 快時尚 品牌

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