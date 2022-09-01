台北101周年慶今開跑 年業績可望破150億超越疫前
台北101每年一度的World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕表展（簡稱WM）今年歡慶10週年，與周年慶同步於今（9月1）日展開。台北101總經理朱麗文表示截至今年8月為止業績比起去年同期有約25%的成長；而過去2年因疫情影響，比起最高峰2019年來說也有正成長，可以說是已經回復到疫情前的盛況，有機會突破的有觀光客時於2019年創下的150億紀錄。
台北101會員珍藏的聯名小熊今年邁入第19年，凡台北101會員於活動期間全館當日累積消費滿5萬就送，限量2000隻。台北101透露，限量小熊通常首3、4日就會換完，創造的業績高達5億。今年的台北101第19代紀念熊與被暱稱為「小CK」的CHARLES & KEITH合作，小熊身揹可以放下Airpods的經典Gabine馬鞍包。台北101也表示近年因為希望吸引更多年輕消費者與新客人，所以特別挑選年輕的品牌合作。
日前開幕的瑞典品牌快時尚品牌COS與New Balance全台首家 「NB GREY形象總店」也都開出亮眼表現。深受時尚界人士喜愛的COS才剛開幕已經出現斷碼，須向國外緊急調貨。New Balance則專攻藏家，熱門收藏款式也都在開幕當晚就售罄。
而業績有望再創佳績，朱麗文說，一大原因是展望第四季全新旗艦店的開幕。包括9月即將完成改裝的258坪卡地亞台北101專賣店，回歸4樓並加入童裝區的Burberry旗艦店、以及全台唯一的Versace旗艦店。快時尚品牌ZARA也將於10月下旬完成改裝迎戰COS，年底時還會有路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以及Dior重新開幕。因為是旗艦店規格，也更能向國外爭取到更獨特的商品。朱麗文也指出這些改裝主要是為了持續經營本地客，因為這兩年疫情期間國內消費表現有目共睹。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言