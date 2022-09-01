台北101周年慶今開跑 年業績可望破150億超越疫前

台北101每年一度的World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕表展（簡稱WM）今年歡慶10週年，與周年慶同步於今（9月1）日展開。台北101總經理朱麗文表示截至今年8月為止業績比起去年同期有約25%的成長；而過去2年因疫情影響，比起最高峰2019年來說也有正成長，可以說是已經回復到疫情前的盛況，有機會突破的有觀光客時於2019年創下的150億紀錄。

台北101會員珍藏的聯名小熊今年邁入第19年，凡台北101會員於活動期間全館當日累積消費滿5萬就送，限量2000隻。台北101透露，限量小熊通常首3、4日就會換完，創造的業績高達5億。今年的台北101第19代紀念熊與被暱稱為「小CK」的CHARLES & KEITH合作，小熊身揹可以放下Airpods的經典Gabine馬鞍包。台北101也表示近年因為希望吸引更多年輕消費者與新客人，所以特別挑選年輕的品牌合作。

日前開幕的瑞典品牌快時尚品牌COS與New Balance全台首家 「NB GREY形象總店」也都開出亮眼表現。深受時尚界人士喜愛的COS才剛開幕已經出現斷碼，須向國外緊急調貨。New Balance則專攻藏家，熱門收藏款式也都在開幕當晚就售罄。