手搖飲變甜點 全聯攜手「CoCo都可」、阿華田推聯名 珍珠、椰果入料口感超驚奇

中秋烤肉吃膩了嗎？來點不一樣的甜點刺激感官味蕾！全聯首次與全球連鎖茶飲名店「CoCo都可」攜手合作，將經典款手搖飲化身為We Sweet甜點與READ BREAD麵包，9月2日至9月29日期間限定共推出3款新品，全都百元有找。另外也同步和阿華田聯手推出3款獨家療癒系甜點，讓巧克力變出多種不同口感花樣。所有新品皆於假日推出8.8折優惠，想嚐鮮不可錯過。

全聯以「CoCo都可」經典的百香雙響炮、奶茶三兄弟及珍珠奶茶3大人氣飲品為創意來源，首推「We Sweet X CoCo百香雙響捲餅」，特別運用台灣百香果鮮粹製成百香卡士達奶霜，佐上黑糖珍珠及高纖椰果，打造雙料口感，同時以匠人職作的薄餅皮，透過雙層捲花技法包裹，讓飲品也能秀出新吃法。「We Sweet × CoCo奶茶三兄弟捲」則以經典人氣飲品奶茶三兄弟為靈感，以茶為基底，搭配仙草、布丁、珍珠，化身為可以吃的甜飲品。麵包控則是不能錯過「READ BREAD × CoCo伯爵可可餐包」特製湯種餐包融入CoCo伯爵茶後每咬一口都有淡淡的茶香再加入特調的阿華田麥芽奶霜，濃郁的麥芽可可香氣於口中蔓延，搭配鬆軟餐包，多層次口味堆疊一口咬下超驚喜。

不只手搖飲變甜點，全聯We Sweet更同步與阿華田共同推出3款創意甜點，經典的麥芽巧克力飲品是不少大小朋友記憶中熟悉的味道，這次獨家推出包括「巧克力棉花糖蛋塔」，小巧可愛的造型，塔皮搭上巧克力布蕾與阿華田雪球濃心棉花糖以多道工法組合而成，爆漿口感保證讓甜點控一口接一口；「巧克力鬆餅三明治」本體以日式烘焙技術製成，口感鬆軟，內餡以阿華田鮮奶油夾層添加脆酷力，麥芽與濃郁巧克力相融，多層次口感令人為之著迷。「巧克力滋心糰子」則是將傳統日式糰子融入麥芽可可粉以及瑞士進口脆酷力抹醬內餡，外皮再灑上經典法式可可粉，東西合璧口感超趣味。