TAIPEI 101大勢來襲！周年慶精品盡情買 10%回饋起

9月起台北101購物中心相當熱鬧精彩，周年慶期間伴隨著Cartier、Burberry、Versace三大國際精品旗艦店全台獨家改裝新亮相，以及時尚迷引頸期盼多年的瑞典快時尚品牌COS首度登台落地台北101、New Balance全台首家NB GREY形象總店新登場。加上還有年度盛事World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕表展今年盛大邁入第10屆，攜手15大品牌推出超過101件珠寶腕表話題新作，並將登上101樓至高場域，呈現全球最接近天際線的珠寶腕表展盛會。

三大國際精品在台北101呈現全台獨家改裝，包含Cartier以全球最新旗艦店規格打造樓層跨越3至5樓，與法國巴黎總店並列全球最高等級專賣店。而Burberry回歸4樓之後，成為亞洲首發的最新形象旗艦店，店內新增童裝系列展區，讓品牌愛好者有更完整的購物選擇。全台唯一旗艦店Versace即將於9月底全新開幕，帶來限量與特殊系列商品全台獨家首發販售。

全台最高的珠寶鐘表鑑賞之旅

台北101 World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞，是每年9月台灣唯一聯合眾多國際珠寶腕表品牌共襄盛舉的年度盛會，今年適逢活動十周年，台北101匯集超過101件珠寶腕表最新話題作品，並邀集業界專業鐘表專家不藏私分享，即日起至9月17日以科技、工藝、經典、運動等主題打造25場一系列鐘表專業鑑賞講座，並首度開放台北101全新高空場域「Skyline天際線460」戶外觀景平台以及全台最高樓層「第101樓」場域，邀請鐘表藏家、發燒友配戴最具收藏意義的腕表前來互動交流。（報名網址https://bit.ly/3CtVDan）

觀景台9月起營業至21時迎中秋夜景

此外，台北101觀景台亦於周年慶第一天9月1日起延長營業時間，不分平假日全年度360天，營業時間調整為11時至21時，民眾9月1日起不用跑到陽明山或象山，也能夠享台北百萬夜景。台北101更於89樓觀景台打造全新空間「高空Sky Lounge區」，以及於91樓戶外觀景平台打造波希米亞風格的「戶外賞月區」，讓夜晚賞月賞景更有氣氛、更加浪漫。Swatch Group 9月21日至9月24日期間也在台北101打造瑞士鐘表體驗工坊，讓參與者體驗一日鐘表職人。

年度購買精品最超值方案

台北101周年慶從9月1日至10月10日展開，使用台北101聯名卡消費回饋最優惠：流行美妝單筆每滿3,000元送300元抵用券、國際精品筆每滿8,000元送800元抵用券，珠寶腕表單筆每滿3萬元送1,800元抵用券，再享每筆消費2%購物金點數回饋。

除了台北101聯名卡，超過20家各大銀行信用卡也可享流行美妝單筆每滿6,000元送600元抵用券、國際精品每筆滿15,000元送1,500元抵用券(10%)、珠寶腕表及其他指定店家單筆每滿6萬元送3,600元抵用券。另可再享信用卡分期回饋、銀行刷卡滿額禮、101會員加碼禮等，讓消費者能在全年最優惠之際，精打細算入手欲望清單。