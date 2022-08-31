開學開吃！消費夏慕尼套餐兩客 這4個星座免費送龍蝦

9月開學在即，許多大學新鮮人期待校園新生活，約會首選鐵板燒「夏慕尼」為「小大一」戀愛助攻，邀請星座專家挑出本月愛情運勢最佳的四個星座——雙魚座、金牛座、天蠍座、摩羯座，自9月1日至9月30日平日到夏慕尼消費兩客套餐，一人符合資格即招待波士頓龍蝦半隻（價値600元）、兩人符合資格招待龍蝦乙隻（價値1,200元）。

夏慕尼同時推出期間限定「和牛夢幻套餐」，吃得到外酥內嫩、油花完美的和牛，及北海道干貝、海大蝦、嫩煎石斑等多種海鮮。「情場小白」趕快邀約心儀的對象到夏慕尼來場極致海陸饗宴、讓愛加溫。

此外，王品牛排體貼職場媽媽又陷入趕下班、煮晚餐的輪迴，即日起至9月30日，外帶發票金額滿1,000元、享三公里免費外送；9月1日至9月30日外帶發票金額滿800元，招待「煙燻鮭魚佐莎莎醬」乙份。