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開學開吃！消費夏慕尼套餐兩客 這4個星座免費送龍蝦

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
王品牛排外帶限定，西西里海鮮燉飯。圖／王品集團提供
王品牛排外帶限定，西西里海鮮燉飯。圖／王品集團提供

9月開學在即，許多大學新鮮人期待校園新生活，約會首選鐵板燒「夏慕尼」為「小大一」戀愛助攻，邀請星座專家挑出本月愛情運勢最佳的四個星座——雙魚座、金牛座、天蠍座、摩羯座，自9月1日至9月30日平日到夏慕尼消費兩客套餐，一人符合資格即招待波士頓龍蝦半隻（價値600元）、兩人符合資格招待龍蝦乙隻（價値1,200元）。

夏慕尼同時推出期間限定「和牛夢幻套餐」，吃得到外酥內嫩、油花完美的和牛，及北海道干貝、海大蝦、嫩煎石斑等多種海鮮。「情場小白」趕快邀約心儀的對象到夏慕尼來場極致海陸饗宴、讓愛加溫。

此外，王品牛排體貼職場媽媽又陷入趕下班、煮晚餐的輪迴，即日起至9月30日，外帶發票金額滿1,000元、享三公里免費外送；9月1日至9月30日外帶發票金額滿800元，招待「煙燻鮭魚佐莎莎醬」乙份。

不知道怎麼點的朋友，推薦只有外帶吃得到的「西西里海鮮燉飯」，嚴選新鮮飽滿的淡菜以蒜酥調味、搭配白蝦、魷魚、小花枝燉煮…等綜合海鮮，每顆米粒吸滿海鮮精華，風味鮮美、外帶368元，堪稱最親民的美味。以上活動規範皆依品牌公告為主。

平日消費夏慕尼套餐兩客、符合四星座即可免費吃龍蝦。圖／王品集團提供
平日消費夏慕尼套餐兩客、符合四星座即可免費吃龍蝦。圖／王品集團提供

海鮮 套餐 星座 王品

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