限時免費！飛利浦家電攜手馬來貘推中秋限定超實用貼圖

來貘宇宙再發威，搶在中秋節前夕，飛利浦家電與國際知名插畫家Cherng合作限定LINE貼圖「馬來貘 × 飛利浦家電 中秋節快樂！」，打造讓各種族群都能應用的16款實用情境圖案，即日起至9月29日期間，只要加入飛利浦家電LINE官方帳號，就可免費下載。另外，飛利浦更與馬來貘共同發表「中秋懶惰宣言」，攜手飛利浦家電的兩大神器：黑晶爐、氣炸鍋，讓民眾不用弄得灰頭土臉、油光滿面，在家就可能輕鬆享受烤肉，即日起至10月底買黑晶爐更加碼週週抽和牛限定禮盒。

Cherng筆下的馬來貘在合作貼圖中，使用各種飛利浦熱賣家電，包含氣炸鍋、黑晶爐、食物調理機、電動洗鞋器、空氣清淨機等，貼圖除了加入中秋節各種必備的元素，包含烤肉、月餅以及「CHEERS」、「中秋快樂」等文字，展現濃濃過節氣氛，也有天天都用得到的「Hello」、「收到」、「交給我」等實用文字，不論上班族、學生等身份在各種情境的都可以使用。