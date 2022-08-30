限時免費！飛利浦家電攜手馬來貘推中秋限定超實用貼圖
來貘宇宙再發威，搶在中秋節前夕，飛利浦家電與國際知名插畫家Cherng合作限定LINE貼圖「馬來貘 × 飛利浦家電 中秋節快樂！」，打造讓各種族群都能應用的16款實用情境圖案，即日起至9月29日期間，只要加入飛利浦家電LINE官方帳號，就可免費下載。另外，飛利浦更與馬來貘共同發表「中秋懶惰宣言」，攜手飛利浦家電的兩大神器：黑晶爐、氣炸鍋，讓民眾不用弄得灰頭土臉、油光滿面，在家就可能輕鬆享受烤肉，即日起至10月底買黑晶爐更加碼週週抽和牛限定禮盒。
Cherng筆下的馬來貘在合作貼圖中，使用各種飛利浦熱賣家電，包含氣炸鍋、黑晶爐、食物調理機、電動洗鞋器、空氣清淨機等，貼圖除了加入中秋節各種必備的元素，包含烤肉、月餅以及「CHEERS」、「中秋快樂」等文字，展現濃濃過節氣氛，也有天天都用得到的「Hello」、「收到」、「交給我」等實用文字，不論上班族、學生等身份在各種情境的都可以使用。
而Cherng也大讚飛利浦Premium健康氣炸鍋「該得諾貝爾獎」，免預熱、免解凍、免翻面，減油90%更保持美味，實在太神奇了。另外，飛利浦黑晶爐則擁有有6段火力可以調節，透過鹵素燈管「光加熱」，讓烤、煎、炸、煮都不成問題，讓大家烤肉不再需要辛苦生火燒木炭。
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