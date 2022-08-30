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萊爾富推出「軍人節」專屬限定優惠！最低買1送1起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
慰勞辛苦的國軍弟兄，萊爾富9月3日當天推出軍人節專屬限定優惠活動，指定商品最低買1送1起。圖／萊爾富提供
慰勞辛苦的國軍弟兄，萊爾富9月3日當天推出軍人節專屬限定優惠活動，指定商品最低買1送1起。圖／萊爾富提供

9月3日是軍人節，為了慰勞保衛台灣的國軍弟兄，萊爾富推出軍人節專屬限定優惠活動，包含每日提神必備的現煮咖啡與能量飲、日常均衡營養的蔬果汁、消暑解熱的氣泡飲與無糖茶飲等商品，最低折扣下殺買1送1起，9月3日軍人節當天，國軍弟兄可到全台萊爾富門市（特殊門市除外）消費，於結帳時出示軍人相關證件即可享有軍人節專屬限定優惠。

9月3日軍人節當天萊爾富推出軍人節專屬限定優惠活動，指定商品最低下殺買1送1起，包括提神能量飲PowerBOMB荔枝海鹽啤酒花風味225mL單瓶售價30元，9月3日當天於結帳時出示軍人相關證件，即可購買指定提神能量飲一瓶，另一瓶由萊爾富免費招待（依各門市庫存為主，售完為止）。

除了買1送1的折扣品項，萊爾富軍人節當天限定優惠還包含Hi Café大杯冰熱美式咖啡可享任2杯特價55元，冰、熱可互選、無法寄杯；單瓶售價35元的喲C維生素C飲料250mL、野菜一日100％綜合蔬果汁280mL可享加10元多一件；單瓶售價35元的OOHA氣泡飲500mL PET系列包含水蜜桃烏龍茶口味、柚子海鹽口味、荔枝乳酸口味，可享任選第2件10元，等於直接下殺6.4折，現省25元；御茶園茶香馡紅500mL售價35元，軍人節當天購買可享第2件5元，等於直接下殺5.7折，平均一件只要20元。上述商品依各門市庫存為主，售完為止。

7-ELEVEN也推出軍人節限定優惠，9月2日至9月5日限時4天持軍人證至門市購買指定商品可享8.5折優惠，限本人持證，不限消費金額、不限支付工具。

向軍人致敬，全家便利商店9月2日至9月4日特選多項商品推出最低5折起優惠，包括阿奇儂虎斑巧克力雪糕、私品茶仙女紅茶、FamilyMart Collection生茶、悅氏Light 鹼性水、湖池屋黍一番鹽燒海鮮蝦口味、比菲多益生菌無糖軟糖（原味／牛奶多多任選）皆享買1送1優惠。此外，9月2日起每周末打開全家便利商店App夯品優惠地圖趣可查詢附近店鋪優惠相關資訊。

OKmart推出「感謝有你」軍人限定優惠，9月3日至9月5日至全台850門市，出示軍人證、福利證或穿著正式軍人服裝（3者選1即可），購買OKCAFE大杯莊園級美式咖啡（不限冰熱）即享買1送1優惠；活動期間門市運動飲品、水飲等指定飲料特價最低6折起，商品依門市現場為主，以上優惠皆不限次數使用。

7-ELEVEN祭出軍人節優惠，9月2日至9月5日限時4天持軍人證至門市購買指定商品享8.5折優惠，限本人持證，不限消費金額、不限支付工具。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出軍人節優惠，9月2日至9月5日限時4天持軍人證至門市購買指定商品享8.5折優惠，限本人持證，不限消費金額、不限支付工具。圖／7-ELEVEN提供
9月3日當天國軍到全台萊爾富門市（特殊門市除外）於結帳時出示軍人相關證件，購買指定提神能量飲可享買1送1。圖／萊爾富提供
9月3日當天國軍到全台萊爾富門市（特殊門市除外）於結帳時出示軍人相關證件，購買指定提神能量飲可享買1送1。圖／萊爾富提供
OKmart推出「感謝有你」軍人限定優惠，9月3日至9月5日至全台門市出示軍人證、福利證或穿著正式軍人服裝（3者選1即可），購買OKCAFE大杯莊園級美式咖啡（不限冰熱）即享買1送1優惠。圖／OKmart提供
OKmart推出「感謝有你」軍人限定優惠，9月3日至9月5日至全台門市出示軍人證、福利證或穿著正式軍人服裝（3者選1即可），購買OKCAFE大杯莊園級美式咖啡（不限冰熱）即享買1送1優惠。圖／OKmart提供
慰勞國軍，萊爾富9月3日推軍人節專屬限定優惠活動，包含現煮咖啡、能量飲、蔬果汁、氣泡飲與無糖茶飲最低買1送1起。圖／萊爾富提供
慰勞國軍，萊爾富9月3日推軍人節專屬限定優惠活動，包含現煮咖啡、能量飲、蔬果汁、氣泡飲與無糖茶飲最低買1送1起。圖／萊爾富提供

軍人節 咖啡

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