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foodpanda中秋懶人烤肉 首推調味烤肉串送到家直接開烤

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda今年中秋節首次推出烤肉串，既不必出門採買也不必前置準備，幫消費者實現懶人烤肉。圖／foodpanda提供
foodpanda今年中秋節首次推出烤肉串，既不必出門採買也不必前置準備，幫消費者實現懶人烤肉。圖／foodpanda提供

懶到最極致！不只想吃什麼都叫foodpanda送，今年連中秋烤肉都免動手準備，pandamart熊貓超市首次推出烤肉串，各式肉品全都分切、調味後以烤肉串形式分裝，讓消費者直接拿起手機，烤肉串、各式肉品組合點起來，送到家不需額外處理即可直接開烤。

今年foodpanda與肉品名店美福、湯瑪仕肉舖及王品等品牌合作，將多款獨家與嚴選肉品組於pandamart熊貓超市上架，在家烤肉也能重現名店滋味；體貼選擇困難症消費者，pandamart熊貓超市亦提供「熊讚中秋海陸烤肉派對組」，將雞、豬、牛、魚、蝦等食材全部加入，一次滿足所有願望。

而pandamart熊貓超市今年也蒐羅台、港、澳三地的知名月餅禮盒，包括美心月餅、英記餅家、郭元益、櫻桃爺爺等；foodpanda更與時尚甜點店「but.」推出聯名禮盒，內含濃厚奶油餅乾與生乳酪蜂蜜海鹽2大經典口味，將於近期限量上架。

即日起至9月11日，指定消費者訂購foodpanda生鮮雜貨中秋指定商店消費滿599元，輸入優惠碼「秋瘋烤肉」即可享7.9折優惠，最高折抵200元；首次訂購foodpanda生鮮雜貨的消費者，輸入優惠碼「中秋送」享5折優惠，最高折抵200元。9月8日至9月11日，訂購pandamart熊貓超市消費滿499元，輸入優惠碼「中秋瘋折」享7.5折優惠，最高折抵250元。

美福、湯瑪仕肉舖及王品等肉品名店的嚴選肉品組皆在pandamart熊貓超市上架，在家烤肉也能重現名店滋味。圖／foodpanda提供
美福、湯瑪仕肉舖及王品等肉品名店的嚴選肉品組皆在pandamart熊貓超市上架，在家烤肉也能重現名店滋味。圖／foodpanda提供
pandamart熊貓超市特別集結台、港、澳的知名月餅禮盒，讓消費者一飽口福。圖／foodpanda提供
pandamart熊貓超市特別集結台、港、澳的知名月餅禮盒，讓消費者一飽口福。圖／foodpanda提供

烤肉 中秋 foodpanda

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