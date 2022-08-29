亞洲首發！台北君悅 X 哈利波特 任味蕾穿越魔法世界

開學了！你收到霍格華茲的入學通知了嗎？還是，已經抵達「9 ¾月台」搭乘疾駛的返校列車？這場勾起哈利波特迷的種種場景，即日起，以亞洲首發的甜蜜滋味走進台北君悅，霍格華茲皮箱禮盒、四大學院外帶餐盒，還有金探子、嘿美信使、魔藥特調…全數到位。

台北君悅Baguette禮品烘焙坊即日起到10月14日首度與哈利波特系列電影合作，推出官方正式授權烘焙甜點、禮盒，以及外帶主題餐盒、特調飲品等超過20款奇幻美點，價格自135至2,600元不等。台北君悅表示，這場合作耗時10個月溝通、往返修正至少20次，從線條、顏色、口味到內餡的多寡，種種細節都須經授權同意，領先全亞洲、獨家登場，過程不易。目標將為館內第四季挹注800萬餐飲營收。

執行總主廚陳萬欽攜手點心房主廚陳建佑及團隊以「回到霍格華茲」為靈感主軸，模擬電影精彩場景及魔法道具元素，並融入多樣台灣在地食材，打造各種吸睛點心，其中，最奧妙也最困難的當屬「哈利波特」與「9 ¾ 月台」兩款仿真限量翻糖蛋糕。

魔法世界從派遣的信使貓頭鷹發送入學通知開始，主廚以此概念將禮盒打造成貓頭鷹送信的藏寶盒「嘿美信使禮盒─達克瓦茲」（1,580元/ 8入），口味也依學院特色各有不同，像是葛來分多的玫瑰風味、史萊哲林開心甜果、雷文克勞日式焙茶、赫夫帕夫是柑橘果香。

「霍格華茲手提皮箱」馬卡龍禮盒（2,580元/24入）也有四大學院的特製法國果泥馬卡龍；「巫師歡迎禮」曲奇餅乾（990元/ 盒）則刻劃出電影裡巫師們在月夜中搭乘小船進入霍格華茲。另外，四款學院風格魁地奇磅蛋糕也超吸睛，館內同步販售草莓口味「霍格華茲入學通知酥餅」、黑芝麻香「黑魔竹炭吐司」，讓魔法幻化成口中滋味，粉絲們各自解讀箇中妙趣。

此外，台北君悅宴會團隊也以台灣鐵路便當為靈感，推出「霍格華茲特快車上的學院鐵路餐盒」，首波推出葛來分多的紅酒燉牛頰肉披薩派、史萊哲林印度綠咖哩雞佐風味烤餅、雷文克勞蝶豆花飯佐奶油蘑菇醬、赫夫帕夫墨魚海鮮佐醬與義式玉米餅，餐盒包附獨家特製霍格華茲布巾與質感木製湯叉，售價580~680元。

現場也設有禮品櫃，陳列各式哈利波特授權直送的商品，包括拖鞋、保溫瓶、雨傘、浴巾、魔杖等，也可以試穿各學院的披風，在專屬背版前拍一張魔幻照。