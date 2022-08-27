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這7款月餅太好玩！變桌遊、玩足球 還能擲骰算個命

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
青鳥旅行「鯨」艷中秋夜空，中秋限定禮盒即日起販售。圖／青鳥旅行提供
青鳥旅行「鯨」艷中秋夜空，中秋限定禮盒即日起販售。圖／青鳥旅行提供

中秋腳步愈來愈近，各家月餅比拚進入最後階段，此刻，除了月餅好看好吃之外，也要夠好玩，才能出線。以下整理今年最好玩的7款月餅，讓闔家團圓的月圓夜多了幾分食玩樂趣。

麗緻餐旅集團2022年中秋的「極地冰球法式月光禮盒」，再次以麗緻熊為主角，打造北極探險的故事與趣味冰球擊球遊戲設計，邊賞月可邊轉場璀璨北極冰河，在皚皚冰山上與北極熊來場冰球競技大賽，挑戰3款激烈比賽，爭奪法式甜點蒂戈黑（Tigré Cake）。

每年月餅都完銷的老爺酒店集團，今年再次大玩創意，其中「月光寶盒」結合趣味手指足球遊戲，月餅盒搖身一變為足球場遊戲台，搭配附贈的兩色紙牌，便可攻城掠地、搶攻對手球門，為賞月增添更多精彩趣味性。

天成飯店集團不僅有傳統風味的廣式月餅，也有尊貴奢華中式禮盒，其中創意款「Bon Chill望月」中秋禮盒以露營主題嶄新亮相，朋趣Bon Chill為天成飯店集團旗下全新露營車體驗品牌，月餅盒有如露營車體外觀，以繽紛元素妝點，喫餅賞月之外，還可闔家歡樂體驗手作樂趣。

凱撒飯店連鎖除了延續經典，推出會發光的「點亮希望」經典廣式月餅禮盒外，今年也有虎掌造型的「萌虎祁月」流芯禮盒，以虎年應景的虎掌肉球設計月餅外型，並首次推出萌虎「奶黃流芯」及「特濃巧克力流芯」月餅，爆漿口感超有趣；雙層禮盒環保實用又療癒紓壓，還可變身為辦公桌上的萬用收納盒。

台北文華東方酒店今年月餅禮盒落實永續環保理念，融入收納巧思，可重複利用外，也一展優雅品味，可成手拿包或置物盒。四款月餅禮盒分別為人氣首選、每年均供不應求的米其林一星雅閣中餐廳招牌限量手工奶黃月餅、經典可口的廣式月餅，以及今年特別推出的單入獨享廣式月餅，還有由行政西點主廚趙崇曦巧手打造限量888盒的精品級創意巧克力月餅。

六福旅遊集團限量推出的「遊月豐融」中秋禮盒，外盒加入環保皮革提把、可重複利用的胡桃木托盤；內容強調天然選材、在地食鮮，用台灣食材製成的「楊枝甘露」及「棗泥核桃」月餅，還有認證的台灣茶葉「奶香金萱茶」及「蜜香美人茶」，禮盒收入10%將捐贈與「莊福文教基金會」作為動物保育推廣，環保實用之外，送禮更顯意義。

以創意聞名的台灣灌餡蛋捲品牌青鳥旅行，今年中秋帶來「喚月鯨辰」系列產品，盒身融入浪漫的觀月盤，加上品牌獨創的月光骰子占卜，擲骰、轉動轉盤，對應品牌獨創的「喚月之書」，就能找到專屬的勇氣預言，讓中秋禮盒更添趣味。

麗緻餐旅集團「極地冰球法式月光禮盒」，禮盒展開即是遊戲擂台，為家人歡聚增添樂趣。圖／麗緻餐旅集團提供
麗緻餐旅集團「極地冰球法式月光禮盒」，禮盒展開即是遊戲擂台，為家人歡聚增添樂趣。圖／麗緻餐旅集團提供
今年首次推出獨一無二的萌虎「奶黃流芯」及「特濃巧克力流芯」月餅。圖／凱撒飯店連鎖提供
今年首次推出獨一無二的萌虎「奶黃流芯」及「特濃巧克力流芯」月餅。圖／凱撒飯店連鎖提供
天成飯店集團Bon Chill望月中秋禮盒，可闔家體驗手作樂趣。圖／天成飯店集團提供
天成飯店集團Bon Chill望月中秋禮盒，可闔家體驗手作樂趣。圖／天成飯店集團提供
台北文華東方酒店特別針對個人品食市場需求，推出單入獨享廣式月餅禮盒，品嘗完月餅後的外盒可用作收納首飾、腕表使用。圖／台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店特別針對個人品食市場需求，推出單入獨享廣式月餅禮盒，品嘗完月餅後的外盒可用作收納首飾、腕表使用。圖／台北文華東方酒店提供
「月光寶盒」延續老爺酒店集團結合類桌遊創意特色，2022年特結合手指足球，讓闔家賞月之餘、還可同樂動起來。圖／老爺酒店集團提供
「月光寶盒」延續老爺酒店集團結合類桌遊創意特色，2022年特結合手指足球，讓闔家賞月之餘、還可同樂動起來。圖／老爺酒店集團提供
台北文華東方酒店今年以嚮往旅遊為設計主軸，精心打造四款優雅精緻的中秋月餅禮盒。圖／台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店今年以嚮往旅遊為設計主軸，精心打造四款優雅精緻的中秋月餅禮盒。圖／台北文華東方酒店提供
看準永續送禮新趨勢，六福限量推出「遊月豐融」中秋禮盒，外盒以友善大地為概念作設計，內容強調天然選材、在地食鮮，禮盒收入10%也將捐公益促動物保育推廣，讓送禮更環保又有意義。圖／六福旅遊集團提供
看準永續送禮新趨勢，六福限量推出「遊月豐融」中秋禮盒，外盒以友善大地為概念作設計，內容強調天然選材、在地食鮮，禮盒收入10%也將捐公益促動物保育推廣，讓送禮更環保又有意義。圖／六福旅遊集團提供

月餅 中秋

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