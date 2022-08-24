全家便利商店 X 舊振南復刻新滋味！綠豆椪變身酷繽沙

中秋節總是月餅、烤肉，難免有點膩，全家便利商店即日起推出15款應景新品，將中秋必吃的糕點、烤肉變身為甜品及餅乾零食，創意翻玩經典美味，像是攜手百年老店「舊振南」，將招牌商品「李白綠豆椪」化為創意甜品，包含蒸果子蛋糕、奶霜麵包、酷繽沙都吃得到舊振南經典美味；台中必吃美食「屋馬燒肉」也搖身一變成為樂事洋芋片，再加碼韓式炸雞品牌「起家雞」洋釀口味寶咔咔、可樂果，還有「快車肉乾」米乖乖。

綠豆椪為中秋節必嘗的應景商品，而舊振南餅店的鎮店招牌「李白綠豆椪」更是老饕首選。全家便利商店攜手舊振南，為綠豆椪創造新口感，首推「綠豆蒜牛奶酷繽沙」，將整顆綠豆熬煮後打碎，加入鮮奶油製成綠豆冰沙，並加入綠豆蒜、蓋上招牌奶蓋，口感層次超豐富，售價60元，即日起至9月6日嘗鮮價49元，還可搭配Fami!ce全家霜淇淋享用無敵霜沙（售價79元）。

全家便利商店與舊振南合作的烘焙品共有「綠豆沙牛奶蒸果」及「綠豆沙奶霜堡」兩款，其中「綠豆沙牛奶蒸果」外皮蛋糕綿細柔潤，內餡精選香濃綠豆沙餡，以純粹的綠豆甜味降低糖的用量，口感細膩爽口，適合中秋節替代傳統月餅，售價42元，搭配指定飲品可享59元限時優惠組合價；「綠豆沙奶霜堡」則以羅馬包為概念，柔軟堡體夾入輕盈鮮奶油及舊振南綠豆沙製成的內餡，一口就能享受中西融合的風味，售價35元，搭指定飲品可享49元限時優惠組合價。

中秋節烤肉怕麻煩，想品嘗肉味也有新選擇。全家便利商店獨家開賣樂事「醬燒日本和牛雪花洋芋片」，將台中知名燒肉店「屋馬燒肉」搖身變成樂事洋芋片，可嘗到濃郁醬香與日本和牛的獨特香氣，售價39元；另一款「炭烤伊比利松阪豚口味洋芋片」重現伊比利豬的果實芬芳及油花香氣，售價39元。米乖乖則與快車肉乾推出「原味杏仁香脆肉紙」口味，使用100%在地台灣米結合杏仁香脆肉紙，售價35元。

即日起至10月4日任選樂事「醬燒日本和牛雪花洋芋片」、「炭烤伊比利松阪豚口味洋芋片」、「米乖乖原味杏仁香脆肉紙」等指定商品，可享第2件6折優惠。如果想來點不一樣的韓式口味，可選起家雞聯名餅乾「寶咔咔招牌洋釀起家雞 」、「可樂果辣洋釀起家雞」，以酥脆口感搭配起家雞獨門醬汁調味，每包原價35元，即日起至10月4日任選第2件半價。

中秋節大飽口福，需要搭配茶飲解膩，全家便利商店獨家導入兩款GREEN&SAFE全新氣泡茶飲，由永豐餘生技打造的「梨山氣泡烏龍茶」嚴選台灣在地梨山青心烏龍茶，花果香氣四溢，搭配氣泡口感清爽回甘，售價49元；「紅玉氣泡紅茶」則採用日月潭紅玉紅茶低溫靜泡製成，清透紅亮的茶湯帶有獨特肉桂薄荷香氣，售價49元。9月6日前購買享單件42元、兩件69元優惠。

此外，由人氣網紅77老大共同研發的Labelle拉蓓茶系列不只紅遍社群，即日起在全家便利商店也買得到，「拉蓓孅妍玫瑰綠茶」、「拉蓓微笑甘麥茶 」皆為口感清爽、風味細緻的茶飲，單瓶售價39元，即日起至10月4日任選第2件6折。