「苦瓜冰棒」非但不苦還會回甘 青農巧思受歡迎

天熱來根冰棒，消暑清涼，枝仔冰有很多種口味，你吃過「苦瓜口味冰棒嗎？」嘉義縣布袋鎮青農溫偉毅經營的宏展農場，栽種白玉苦瓜，找冰品加工商合作，獨創研發白玉苦瓜冰棒，吃起來不苦，清涼會回甘，上周末「東石海之夏」首次推出，大受歡迎。

溫偉毅參加的布袋蔬菜產銷班第8班，去年獲選農委會產銷履歷產地樂悠遊食農教育績優單位，常接待食農旅遊團遊客，提升苦瓜園產值，開創宏展農場品牌苦瓜加工產品：白玉酥、白玉茶，新推出的白玉苦瓜冰棒，讓人品嘗後，對苦瓜印象改變，原來有「不苦的苦瓜」。

溫偉毅原在各大慶典舉辦活動，在農會承包活動推廣，10年前，與農友對話，開啟他返鄉用自家農地種白玉苦瓜「布苦苦瓜」職人生涯，白玉苦瓜銷往各大通路賣場，沿海鹽分高的布袋苦瓜，外觀像白金，面積多達40公頃，產量豐，成為布袋重要農產品。

溫偉毅向前輩農友學習，勤學用心認真經營，參與百大青農計畫，發現問題、改善問題，讓產量穩定，研發白玉苦瓜與蘋果苦瓜的混合育種「布苦苦瓜」，多汁、脆口、回甘，外型可愛。