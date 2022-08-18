遠百疫後業績猛追成長逾3成 餐飲回神新品牌接連進駐

今年上半年疫情又面臨一波的確診高峰的緊張，在人流銳減下，不少餐飲撐不住紛紛撤出。但隨著多數大眾已將疫情視為常態化，加上暑假人潮回流，餐飲市場回溫，遠東百貨總經理徐雪芳今日親自為進駐遠百信義A13的「忠青商行」開幕站台，也為在疫情中挺住的餐飲打氣。徐雪芳指出，客人真的憋太久終於敢出門了，目前人流已回復到8～9成，全台業績成長力也突飛猛進，繼「忠青商行」進駐後，9月時還有泰國料理「香米」百貨首店進駐A13四樓。

最需要人流的百貨、餐飲今年上半年在歷經一次疫情高峰期，5月底後逐漸從谷底翻身，暑假更是激出人潮，遠東百貨指出，5月時全台業績還衰退5%，但目前全台遠百業績較去年同期已成長33%（含竹北店）。

今年1月試營運的遠百竹北表現超乎預期，徐雪芳觀察，竹北年輕人、小孩多，購買力強，且愛出門吃飯逛街。原本遠百竹北年度業績目標為50億至55億，隨著竹北人的捧場支持與高消費力，年度業績目標還會再拉高，將超過60億。

遠百營運長林彰豐表示，目前除了美妝趨向持平外，其他業種都回來了，成長力大爆發的前三大業種分別為：精品成長30％～40%、餐飲成長20%～30%、運動休閒成長20%。遠百各店中，台中大遠百、信義A13分別成長30%為最成長力最高的據點。台中大遠百今年業績挑戰超過180億；2020開幕沒多久就碰到疫情攪局的信義A13，命運多舛，現在逐漸揮別疫情陰霾，今年業績目標設定為40～45億。