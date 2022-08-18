500台空拍機太狂！三星Z Fold4、Z Flip4發表照亮日月潭夜空

台灣三星昨天（8月17日）特別選在日月潭舉辦摺疊旗艦新機Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4上市記者會，除了以「鏡中水月」的概念強調兩款摺疊手機的IPX8防水等級認證，以及摺疊概念有如鏡中映射的設計，更大手筆請來500台無人空拍機在伊達邵碼頭大玩夜空秀，排列出Z Fold4、Z Flip4、Galaxy等字樣與摺疊手機外型、S Pen書寫、Samsung Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro真無線藍牙耳機等圖案，進場與退場時的陣仗更有如浩瀚星空近在眼前，長達15分鐘的表演極具震撼力，就連碼頭周遭民宿的遊客們都站在陽台一睹這場精彩大秀。

行銷手法大玩創意的台灣三星，先前在Samsung Galaxy Z Fold2、Z Flip2登台時與星宇航空合作，包機帶領星粉與媒體登機「偽出國」，在9,000英呎高空舉辦奢華發表體驗會；去年Samsung Galaxy Z Fold3、Z Flip3開賣前請來68台名車、超跑助陣，一字排開氣勢驚人。

昨天於日月潭舉辦的Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4發表會，在下午公布上市資訊時，就已透過6台空拍機小露身手，在日月潭上空排出兩款摺疊新機的名字與售價；昨晚的夜空秀更是事前準備耗時近一個月，共出動20餘位工作人員、500台空拍機。在約15分鐘的展演中，還能展現Samsung Galaxy Z Fold4的超明亮夜拍實力。

台灣三星表示，選在日月潭舉辦發表會的原因是呼應摺疊機上下、左右對稱的樣貌，像是一個「>」符號，代表摺疊手機超越以往智慧手機的體驗，為消費者帶來更好的智慧生活。因為有了摺疊手機，大於日常生活的體驗；因為有了摺疊手機，大於原本自我成就的追求；因為有了摺疊手機，大於原本工作生活玩樂。

從三星總部的行銷影片就以湖水反射摺疊機為概念，台灣三星將其發揮至極致，從發表會實體邀請函就以鏡面反射出「>」符號；記者會場地選在台灣永續湖泊日月潭、在湖邊揭示售價、以及夜間無人機群飛展演，都是結合「鏡中水月」折射的概念，有一加一大於二的特殊意涵。無人機現場演出也代表三星「Unfold Your World」正式展開。