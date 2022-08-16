聶永真跨界設計！「橫濱中華街担担麵」辣麵駕到

疫情帶動宅商機，也掀起一波波的拌麵新品牌報到；愛吃各式乾拌麵的 「永真急制」 聶永真近期投入拌麵設計，帶來拌麵界的新美學。這款日本人氣料理「橫濱中華街担担麵」，以熱銷的「半生麵」延伸，採用日本麵粉、胡麻油、芝麻等食材，被網友稱為「帶來拌麵新高度」、「辣出新層次」。

FOODHOOD苗林選品推出的「橫濱中華街担担麵」，以製程耗工費時的半生麵為主角，搭配日本胡麻油、台灣朝天椒、頂級大紅袍、青花椒等素材製作的担担麵醬，麵條Q彈，半圓形切面更易吸附醬汁，每一口都嘗得到麻、香、辣的層次感。此外，這款麵不必久等，只需快煮3分鐘即可上桌，畫龍點睛的秘製小滷蛋與日本金芝麻粒，可滿足乾麵搭小菜的標配感。

知名設計師聶永真表示，「設計理念來自於這份担担麵本身的味覺體驗，氣質優雅、味道很有層次，同時吃得出職人講究的精神。」他形容，「半生麵的高級感、調理包多層次的味道，還有秘製滷蛋，好像是餐館裡老饕才知道的隱藏料理，難以想像是在家可以煮出來的味道。」

聶永真結合攝影素材及抽象化的圖像，在內外包裝上展現細節，以漸層圖形為主視覺，展現溫潤與層次感，半透明的包裝上疊透著「半生麵」的漂亮麵體，設計簡潔素雅，裝飾型車線則暗示精心製作的職人精神，拆開車線時更有拆禮物一般的趣味互動。