台灣首次舉辦「香港100盤」名單揭曉！大班樓奪9盤居冠

你想念香港嗎？或者，想念香港哪些難忘的滋味？在台首次舉辦的「香港100盤」，邀請10位跨領域評審，評選出過去一年內最想吃的香港10盤菜，最令人想念的香港好味道，再度被回味；這份精彩的評比，也可做為日後遊港的最佳美食攻略。

質感青年刊物《500輯》繼2021年邀集50位跨界名人評審，評選出第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」後，今年緊接著推出「香港100盤」，評審團名單包括美食作家、娛樂與文創產業界及主廚職人等領域，共10位知名人士。

在美食家方面，包括王瑞瑤、徐天麟、Taster美食加創辦人高琹雯（Liz），以及美食作家暨麗固創意總監張聰；來自娛樂與文創產業界則有陳柏霖、莎莎與劉峻緯；主廚職人則包括MUME創辦人暨行政主廚林泉、台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明，以及捌伍添第主廚謝文。

「香港100盤」的最大特點是專注在最令人回味無窮的經典菜色，同時聚焦各界人士的口袋名單，票選結果廣納多元種類的餐廳，從街邊小吃到米其林料理，其中包含廣為人知的知名餐廳、也有新竄起的後起之秀，都反映出香港美食與 100盤名單的多樣性。

名單中，去年勇奪「亞洲50最佳餐廳」榜首的香港粵菜名店「大班樓」，以7道菜獲得9個盤子居冠；同屬粵菜餐廳的家全七福與位於中環的蛇羹專賣店蛇王芬，各獲得4個盤子並列第二；第三名有兩家並列，分別是一樂燒鵝與澳洲牛奶公司，各獲得3盤。

大班樓的常勝招牌菜-雞油花雕蒸花蟹配陳村粉。圖／大班樓提供

在粵菜方面，除排名第一的大班樓為人稱道外，名列第二的家全七福也是不容錯過的粵菜經典。家全七福多次獲得米其林一星與亞洲50大餐廳肯定，成為美食家眼中的香港高級粵菜，其烤乳豬吃起來酥鬆、入口即化。與家全七福並列第二的百年粵菜品牌「蛇王芬」除了以蛇羹聞名，但傳統臘腸和煲湯也做得非常出色，還有帶著鑊氣的各式小炒，尤其迷人。

位居第三的一樂燒鵝，不但是評審林泉口中的「香港第一」，更令美國名廚安東尼波登念念不忘。論香港美食，怎麼能錯過茶餐廳？與一樂燒鵝並列第三、成立於1970年的澳洲牛奶公司，正是港式茶餐廳經典，是遊客至愛。除燉奶外，細滑軟嫩又有淡淡奶香的鮮奶油炒蛋更是招牌，雖食材尋常，但處理手法卻不簡單，擁有令人一吃愛上的魔力。

若以菜色來區分，獲得最多盤子的分別是大班樓的雞油花雕蒸花蟹配陳村粉，以及家全七福的烤乳豬，各獲得3個盤子肯定。此外，以雲吞麵著稱的麥奀與正斗，則分別以招牌的雲吞麵各獲得2個盤子，與同樣得到2個盤子肯定、來自混入中國風味的法式料理餐廳VEA的脆皮海參釀花蟹，共同並列第三。

混入中國風味的法式料理餐廳VEA的脆皮海參釀花蟹，也獲佳績。圖／摘自VEA官網 香港正斗的鮮蝦雲呑麵，也是觀光客必訪名店與美食。圖／摘自正斗官網

在菜系分類方面，以鴨／鵝／鴿／雞類共獲得16個盤子最受矚目。美食家王瑞瑤點名一樂燒鵝的「燒鵝髀飯」（粵語髀指的是腿）；甘棠燒鵝的「琵琶鵝」則是美食作家、麗固創意總監張聰口中「燒鵝界的勞斯萊斯」。

名列第二、獲得15個盤子肯定的類別，是令許多台灣人津津樂道的甜品。主持旅遊行腳節目多年的藝人莎莎，特別懷念翠華餐廳的奶油豬仔包跟好立克，她說，「香港轉機必去，一吃就有幸福的感覺。」媽咪雞蛋仔的朱古力雞蛋仔，則令來自香港的台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明特別想念：「每一粒雞蛋仔都會有朱古力碎在裡面，增添雞蛋仔的層次感。」

此外，海鮮蝦蟹類則以12盤位居第三，坐實了香港海鮮的誘人魅力。大班樓的雞油花雕蒸花蟹配陳村粉，更是獲得Taster美食加創辦人高琹雯（Liz）、美食家徐天麟與MUME創辦人暨行政主廚林泉的肯定。

圖／香港100盤得獎名單

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