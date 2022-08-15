最炸街舞即興對尬 Red Bull街舞大賽評審你來當

Red Bull Dance Your Style台灣大賽，將在9月3日於信義香堤登場；這項全台最多元的街舞競技擂台，將集結16名不同舞風的頂尖舞者現場輪番Battle。最特別的是，最終冠軍將由現場觀眾決定，即日起開放民眾於官網索取限量票券。觀眾除可參與全台街舞冠軍的票選，還能參與現場潮流活動，感受街舞潮流文化魅力。

Red Bull Dance Your Style是一場融合了嘻哈文化、即興對尬的社交派對活動。今年集結了包含Waacking、Voguing、Hip-Hop、Krumping、Dancehall、House、Tutting、Popping、Locking達9種舞蹈風格，是全台最多元舞風的街舞競技擂台。

與常規賽事不同，DJ會在台上以不同的音樂組合隨性出題，台上對尬的兩位舞者將要跟著音樂，展現自己的舞蹈風格及技巧，每回合的贏家將由現場觀眾投票決定。最終獲得全場觀眾歡心的冠軍，將與2021年冠軍Chrissy Chou，於12月10日代表台灣前往南非約翰尼斯堡，參與世界總決賽，與全球舞者一較高下。

現場並集結潮流街舞文化元素，除一日限定的台灣塗鴉選物店「Mess-age」快閃展覽外，更規劃有簽名塗鴉體驗工作坊，帶領民眾創作自己的簽名塗鴉（Tag），體驗最純正的寫手文化。

「Soul Amazin' Music黑膠唱片行」則於活動現場展出各個年代具代表性舞曲黑膠，陳列70s、80s、90s各年代經典黑膠唱片，並於當日下午3點到5點於展區內邀請Beat Square節拍廣場主理人DJ Chicano（簡光廷）限定放送DJ Set，讓觀眾以及參與者一同感受純正嘻哈派對體驗。