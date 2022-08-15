星巴克「買一送一」又來了！只有兩天、限優惠時段
週末假期剛結束，星巴克宣布於8月15、16日兩天推出「星光好友分享」買一送一優惠活動，活動期間於下午4點至晚間8點，在星巴克門市購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。
該活動每人每次至多「買二送二」，飲料限當場一次領取，無法寄杯。本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂及行動預點服務，機場門市、高鐵門市、風景區門市與新莊思源、竹北自強、岡山、南投休息站、泰安南、泰安北、西湖休息站、松竹州際、芎林文德、宜蘭宜興、新店莊敬、土城大潤發、高雄博愛、振興門市亦無法適用。
除了星巴克推出「買一送一」，伯朗咖啡館則針對Lounge卡會員，8月每週一於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在8月15日、8月22日、8月29日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。
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