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中秋送禮比話題 百貨熱銷榜日本名店霸榜6項

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
後疫情時代恢復日常社交，讓中秋送禮需求大增。圖／各業者提供
後疫情時代恢復日常社交，讓中秋送禮需求大增。圖／各業者提供

後疫情時代逐漸恢復日常社交，百貨看好今年親友或企業間拜訪送禮需求勢必大增，針對送禮需求精選各路好手，像是日本首度登台伴手禮、米其林名廚打造的星級月餅，還有購物中心首度推出自有品牌中秋月餅禮盒，讓今年中秋送禮圖鑑相當熱鬧有看頭。

新光三越今年精選137款中秋禮品，有近5成獨家禮盒、8成初登場新品，預購開跑首周買氣熱絡，新光三越特別歸納首周十大熱銷榜，當中日本伴手禮攻上6項。「虎屋小形羊羹／夜之梅小倉紅豆羊羹」開賣首周即銷售突破1,500條，登上中秋禮品熱銷第一名，另外也是首度來台的「Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派」以逾千盒銷售量登上第二名，還未開賣詢問度破表的日本金澤名菓「烏鷄庵烏骨雞金箔蛋糕」、「小倉山莊嵯峨乃焼」也紛紛入榜，各限量千盒已被搶購一空。

其他像是奶黃控最愛的「半島酒店主廚推薦奶黃月餅」和「香港皇玥經典流心雙輝月餅」，米其林一星餐廳MUME主廚林泉打造的「TASTE byMMHG星月典藏精緻禮盒」、「Wildwood米其林星廚烤肉組」都擠入新光三越中秋十大熱銷榜中。沒能搶到日本名店伴手別失望，之後也能在新光三越首度打造的「日系伴手禮選物店」買到，首站8月25日至9月11日將於台北信義新天地A8 B2登場，之後至年底將陸續巡迴其他4店。

環球購物中心環球Online精選近120款月餅、伴手禮禮盒，今年主打「輕巧系多口味」、「視感系黃金餡」及「星級系千元有找」，同時還有早鳥訂購優惠，即日起至8月31日享預購7折起優惠、滿699元免運費。環球購物中心觀察，今年送禮需求量大幅增加，目前業績已較去年成長1成，預算也提升落在800~1,000元左右，訂購量平均約為5～10盒，甚至也出現一次訂購50盒。

想體驗中秋氛圍，又怕月餅吃不完，環球Online精選多款小份量、口味多元月餅，其中還有多種創意新口味，包括烏魚子、拔絲地瓜、松露、抹茶梅子等入餅，每口充滿不同驚喜。今年還有應景玉兔、鳳梨月餅超萌造型，療癒感十足。另外，也集結超過十款熱銷流心月餅，除經典奶黃內餡，還有芋泥芒果流心、拿鐵咖啡香、燕窩奶黃等創意滋味。同時也囊括多款星級飯店禮盒，推出千元有找的質感經典禮盒。

台北101今年首次推出中秋月餅禮盒，以新年煙火概念為禮盒設計，精選4款廣式月餅：特選干貝XO醬、蓮蓉松子、棗泥核桃及烏豆沙蛋黃。另有4入冠軍麵包師吳寶春的「國王蛋黃酥」。美食，是認識台灣最好的入口，台北101結合台灣節慶文化與美食手藝，正規畫將自營商品推廣至海外，讓國外顧客可以透過Stage 101購買到台灣在地特色商品。

「虎屋小形羊羹／夜之梅小倉紅豆羊羹」新光三越開賣首周即銷售突破1,500條，登上中秋禮品熱銷第一名。圖／新光三越提供
「虎屋小形羊羹／夜之梅小倉紅豆羊羹」新光三越開賣首周即銷售突破1,500條，登上中秋禮品熱銷第一名。圖／新光三越提供
烏鷄庵烏骨雞金箔蛋糕每盒900元，預購限量千盒完售。圖／新光三越提供
烏鷄庵烏骨雞金箔蛋糕每盒900元，預購限量千盒完售。圖／新光三越提供
Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派890元，熱銷逾千盒。圖／新光三越提供
Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派890元，熱銷逾千盒。圖／新光三越提供
小倉山莊嵯峨乃焼27入1,150元，預購限量千盒完售。圖／新光三越提供
小倉山莊嵯峨乃焼27入1,150元，預購限量千盒完售。圖／新光三越提供
台北101中秋月餅禮盒一盒8入1,680元。圖／台北101提供
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環球Online振頤軒「秋月芯沙9入禮盒」原價825元，優惠價725元。圖／環球購物中心提供
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環球Online久久津「御兔波蘿蛋黃酥禮盒」原價590元，優惠價509元。圖／環球購物中心提供
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Global Mall環球OnlineMiss V Bakery「中秋節禮盒司康月餅組合」，松露、烏魚子入餡，推薦價474元起。圖／環球購物中心提供
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月餅 中秋 環球購物中心

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