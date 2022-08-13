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CNFlower x 2022玩野祭 體驗創意戶外生活美學世界

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
CNFlower於玩野祭活動現場展售PRIZMIC & BRILL游牧風家具系列。圖／CNFlower提供
CNFlower於玩野祭活動現場展售PRIZMIC & BRILL游牧風家具系列。圖／CNFlower提供

仲夏8月CNFlower西恩受邀參與玩野祭活動，希望帶領大家體驗最豐富好玩的戶外休閒生活，彷彿一趟夏日穿越沙漠的旅程，與Jack’s Camping Life、Luluyelife璐露野生活、德貿酷麥箱一起打造充滿驚奇與想像力的戶外生活世界，融入野性綠意、CNSense精緻的游牧風家具及CNGreen生活園藝工具、以及本次玩野祭的創意露營紙帳篷及活動限定的「夏漠多肉小屋」教學課程，展現多方位的生活美學，邀請大眾一起Summer Wild。

超夯的「夏漠多肉小屋」活動限定限量課程目前已額滿，將由CN設計師帶領親自手作充滿創意童趣的「夏漠多肉小屋」，激發創作靈感，動手創造屬於自己的綠色小世界。

CNFlower響應本次玩野祭為學童設計的夜宿露營體驗活動，主辦單位特別開發可快速安裝、並且可100%回收再利用的紙帳棚，CN同事們更發揮創意玩心，用綠手指將它搖身一變成為具有野性又溫暖的綠色小屋，也將於活動現場展示。

活動現場還將展售PRIZMIC & BRILL游牧風家具系列，P&B成立於1994年，生產、製造和銷售不拘一格的古典住宅、酒店家具、運動家具系列。P&B產品設計和工藝精神與喬治時代－維多利亞時代的運動家具傳統最為密切，特別是其精緻的設計和便攜性的結合，運動家具是指設計上易於拆解或折疊以方便旅行的任何家具。P&B產品以硬木、手工鍛造黃銅和精選皮革、可折疊物件的複雜組合著稱，近年來與自世界各地的設計師、藝術機構和企業大量交流，並提供客戶量身訂製，設計不斷創新變化，獲得許多獎項。

CNFlower X 玩野祭推出「夏漠旅人」指定商品獨家優惠活動，8月13、14日於玩野祭CNFlower活動現場，於CNShop線上商店購買指定商品，可享獨家8折優惠，包含CNSense P&B游牧風家具、CNGreen精選植栽、園藝精選品牌PKS奧地利精品園藝工具、Haws英國園藝用品、Mifuko芬蘭編織籃、Berry&Bird英國園藝工具等。活動網址為https://shop.cnflower.com.tw/product-list.ftl?lg=playwildevent

●2022玩野祭活動資訊

日期：8月13、14日

地點：南港展覽館一館4F

活動網址：https://taitix.com.tw/event/detail/100003/h2w4L8lb

CNFlower X 玩野祭推出「夏漠旅人」指定商品獨家優惠活動，8月13、14日於玩野祭CNFlower活動現場，於CNShop線上商店購買指定商品，可享獨家8折優惠。圖為Mifuko芬蘭編織籃。圖／CNFlower提供
CNFlower X 玩野祭推出「夏漠旅人」指定商品獨家優惠活動，8月13、14日於玩野祭CNFlower活動現場，於CNShop線上商店購買指定商品，可享獨家8折優惠。圖為Mifuko芬蘭編織籃。圖／CNFlower提供
CNFlower X 玩野祭推出「夏漠旅人」指定商品獨家優惠活動，8月13、14日於玩野祭CNFlower活動現場，於CNShop線上商店購買指定商品，可享獨家8折優惠。圖為PKS奧地利精品園藝工具。圖／CNFlower提供
CNFlower X 玩野祭推出「夏漠旅人」指定商品獨家優惠活動，8月13、14日於玩野祭CNFlower活動現場，於CNShop線上商店購買指定商品，可享獨家8折優惠。圖為PKS奧地利精品園藝工具。圖／CNFlower提供
CNFlower為玩野祭特別打造的綠色小屋紙帳篷，將於活動現場展示。圖／CNFlower提供
CNFlower為玩野祭特別打造的綠色小屋紙帳篷，將於活動現場展示。圖／CNFlower提供
CNFlower X 玩野祭推出「夏漠旅人」指定商品獨家優惠活動，8月13、14日於玩野祭CNFlower活動現場，於CNShop線上商店購買指定商品，可享獨家8折優惠。圖為Haws英國園藝用品。圖／CNFlower提供
CNFlower X 玩野祭推出「夏漠旅人」指定商品獨家優惠活動，8月13、14日於玩野祭CNFlower活動現場，於CNShop線上商店購買指定商品，可享獨家8折優惠。圖為Haws英國園藝用品。圖／CNFlower提供
超夯的「夏漠多肉小屋」活動限定限量課程目前已額滿，將由CN設計師帶領親自手作充滿創意童趣的「夏漠多肉小屋」。圖／CNFlower提供
超夯的「夏漠多肉小屋」活動限定限量課程目前已額滿，將由CN設計師帶領親自手作充滿創意童趣的「夏漠多肉小屋」。圖／CNFlower提供
CNFlower於玩野祭活動現場展售PRIZMIC & BRILL游牧風家具系列。圖／CNFlower提供
CNFlower於玩野祭活動現場展售PRIZMIC & BRILL游牧風家具系列。圖／CNFlower提供
CNFlower發揮創意玩心，將本次玩野祭的創意露營紙帳篷透過綠手指變身為具有野性又溫暖的綠色小屋，將於活動現場展示。圖／CNFlower提供
CNFlower發揮創意玩心，將本次玩野祭的創意露營紙帳篷透過綠手指變身為具有野性又溫暖的綠色小屋，將於活動現場展示。圖／CNFlower提供
CNFlower發揮創意玩心，將本次玩野祭的創意露營紙帳篷透過綠手指變身為具有野性又溫暖的綠色小屋，將於活動現場展示。圖／CNFlower提供
CNFlower發揮創意玩心，將本次玩野祭的創意露營紙帳篷透過綠手指變身為具有野性又溫暖的綠色小屋，將於活動現場展示。圖／CNFlower提供

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