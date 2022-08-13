CNFlower x 2022玩野祭 體驗創意戶外生活美學世界

仲夏8月CNFlower西恩受邀參與玩野祭活動，希望帶領大家體驗最豐富好玩的戶外休閒生活，彷彿一趟夏日穿越沙漠的旅程，與Jack’s Camping Life、Luluyelife璐露野生活、德貿酷麥箱一起打造充滿驚奇與想像力的戶外生活世界，融入野性綠意、CNSense精緻的游牧風家具及CNGreen生活園藝工具、以及本次玩野祭的創意露營紙帳篷及活動限定的「夏漠多肉小屋」教學課程，展現多方位的生活美學，邀請大眾一起Summer Wild。

超夯的「夏漠多肉小屋」活動限定限量課程目前已額滿，將由CN設計師帶領親自手作充滿創意童趣的「夏漠多肉小屋」，激發創作靈感，動手創造屬於自己的綠色小世界。

CNFlower響應本次玩野祭為學童設計的夜宿露營體驗活動，主辦單位特別開發可快速安裝、並且可100%回收再利用的紙帳棚，CN同事們更發揮創意玩心，用綠手指將它搖身一變成為具有野性又溫暖的綠色小屋，也將於活動現場展示。

活動現場還將展售PRIZMIC & BRILL游牧風家具系列，P&B成立於1994年，生產、製造和銷售不拘一格的古典住宅、酒店家具、運動家具系列。P&B產品設計和工藝精神與喬治時代－維多利亞時代的運動家具傳統最為密切，特別是其精緻的設計和便攜性的結合，運動家具是指設計上易於拆解或折疊以方便旅行的任何家具。P&B產品以硬木、手工鍛造黃銅和精選皮革、可折疊物件的複雜組合著稱，近年來與自世界各地的設計師、藝術機構和企業大量交流，並提供客戶量身訂製，設計不斷創新變化，獲得許多獎項。

CNFlower X 玩野祭推出「夏漠旅人」指定商品獨家優惠活動，8月13、14日於玩野祭CNFlower活動現場，於CNShop線上商店購買指定商品，可享獨家8折優惠，包含CNSense P&B游牧風家具、CNGreen精選植栽、園藝精選品牌PKS奧地利精品園藝工具、Haws英國園藝用品、Mifuko芬蘭編織籃、Berry&Bird英國園藝工具等。活動網址為https://shop.cnflower.com.tw/product-list.ftl?lg=playwildevent。

●2022玩野祭活動資訊

日期：8月13、14日

地點：南港展覽館一館4F