南美館「地獄展」Cosplay 今晚直播！殭屍對決最強女鬼

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂展」掀起殭屍熱潮，南美館加碼三場午夜場Cosplay，第一場造成大轟動，今晚第二場登場也令人期待，台南市觀旅局與南美館首度與17LIVE合作線上直播最夯「地獄展」Cosplay，今天下午7點40分起直擊台灣最強女鬼與仿真殭屍猛鬼流水席。

觀旅局表示，今天下午 17LIVE實境節目透過直播帶大家潛入南美館「百鬼漫遊Cosplay午夜專場」的「破地獄之猛鬼流水席」，將由國民女友林莎將擔綱主持率隊五位人氣17LIVER裝神弄鬼Cosplay帶大家見證這場充滿震撼的殭屍、妖怪展品及猛鬼亂舞的盛宴，以及與最強女鬼陳守娘對決。

觀旅局說，晚間主持人林莎和黃子宇Amanda、鼓手木蘭、林俞汝annie、水豚飆車、搞怪妞嘉恩等五位17人氣LIVER將現身台南市美術館「亞洲地獄與幽魂特展」，帶大家直衝中元節隔天的Cosplay午夜專場「猛鬼流水席」，參與試膽的17LIVER將依館方規定Cosplay各變身不同亞洲幽魂，一起帶大家追尋三尊仿真殭屍、LIVER們緊張刺激的遊戲闖關。

觀旅局長郭貞慧示，「台南最強女鬼導覽」線上報名4梯次100名額1天即秒殺額滿，沒有預約到的民眾，可以透過今天直播畫面以輕鬆、遊戲方式認識陳守娘故事，直播時間從晚上點40分開始到夥晚上10點，陳守娘含冤受入化為厲鬼作祟，民眾請求永華宮廣澤尊王出面與其談判未果，雙方鬥法，最後入祀孔廟節孝祠，接著有美術館的「破地獄之猛鬼流水席」Cosplay，現場還有抽獎活動，精彩可期。節目連結網址：https://bit.ly/3brZGsw

市長黃偉哲今晚也將以全新Cosplay造型現身參加節目與直播觀眾即時互動，帶來台南最新觀光及美食情報，並準備了今年台南國際音樂節開幕演出《億載京城 經典浪漫音樂會》價值2000元的門票作為觀眾們的加碼Q&A抽獎好禮。

台南市立美術館也在臉書釋出今晚「亞洲的地獄與幽魂」特別版 ，8月13日星期六晚上7點至12點，由團隊來自基隆150年傳承的 雷成壇，配合姚瑞中《地獄空》作品，與聲音藝術家 陳懋璋進行一場傳統民俗與當代藝術對話的實驗表演。​

《地獄空》系列作品是藝術家姚瑞中走訪全台宮廟與靈山並探究台灣信仰的拍攝計畫，廣角大型拍立得所呈現的正面閃光與脫焦效果，造成宛若觀落陰、到此一遊 的現場見證照，凸顯台灣民間信仰中對於地獄想像的文化詮釋。​

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8月13日同場加映 Cosplay午夜專場，「破地獄之猛鬼流水席」 ​ 8月13日周六 晚上9點至12點​，特別來賓邱俊彥 (殭屍饅頭製作人) ​，小編還透露據說會有道長出席排排坐。​