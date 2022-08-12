OKmart咖啡、麵包、泡麵、糖餅團購量販價最低5折起

近期因疫情、國際趨勢導致國內消費指數起伏，也讓國內物價受到影響，OKmart針對OKmall雲端商城、門市推出多項團購、量販優惠，陪消費者一起抗漲。

OKApp會員數已突破300萬人，看準雲端購物及現代人團購的消費需求，OKmart也推出OKmall雲端商城搶攻商機，OKmall雲端商城可一次購足大量OKCAFE、OKChoice鮮食等商品，消費累點透過OKApp一氣呵成，提供會員便利快速的消費體驗。根據門市資料顯示，目前會員消費占總業績約4成，會員的消費客單價也較非會員高，一般平均客單價為90元，而會員客單價平均為130元。

在OKApp的OKmall雲端商城祭出一系列團購優惠，像是今天（8月12日）就有「莊園級大杯冰熱美式咖啡／大杯冰熱拿鐵」10杯5折；同步祭出多樣民生用品量販價，包括「同榮特選紅燒鰻」3件115元、「廣達香肉醬」3件125元、「森嗚格子毛巾」3件200元、「農心洋蔥圈」4件169元、「岩島成麵包系列」3入88折、「Airwaves紫冰野莓」3件199元、「十全蘋果醋飲料140ml」6入100元、「黑松沙士原味600ml」6件155元、「泰山冰鎮檸檬紅茶535ml」6件100元，購買指定品項再送688點。

即日起至8月26日OKmart門市推出多項量販包裝優惠，例如「乖乖福氣滿滿箱312g」特價120元、「孔雀餅乾3入好料包405g」特價99元、「浪你平安包－田園蔬菜口味洋芋捲156g」特價59元、「旺旺五拜有保庇225g」特價85元、「喜年來金牛角原味大禮盒245g」特價169元等。