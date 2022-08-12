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7-ELEVEN「超值五六日」限時3天大杯美式咖啡2杯55元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「超值五六日」即日起至8月14日限時3天於門市購買CITY CAFE大杯美式咖啡2杯特價55元、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡2杯特價77元、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶2杯特價99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「超值五六日」即日起至8月14日限時3天於門市購買CITY CAFE大杯美式咖啡2杯特價55元、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡2杯特價77元、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶2杯特價99元。圖／7-ELEVEN提供

超商周末好康又來囉！7-ELEVEN「超值五六日」即日起至8月14日限時3天於門市購買CITY CAFE大杯美式咖啡2杯特價55元、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡2杯特價77元、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶2杯特價99元，咖啡同品項冰熱可任選、不可混搭；另有悅氏Light鹼性水720ml、舒味思萊姆口味氣泡水500ml、Mini口口香（芝士脆／蝦條經典原味）、白白肌水感玻尿酸防曬凝露SPF50等相同商品買1送1；新加坡IRVINS鹹蛋黃（魚皮／洋芋片）優惠價每件129元，立即省100元。

OPEN POINT「行動隨時取」即日起至8月16日限時5天推出「中元平安福」活動，CITY CAFE濃萃美式咖啡6杯特價188元、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵任選4杯特價188元、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶4杯特價188元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶任選5杯特價188元、CITY PRIMA精品拿鐵3杯特價188元。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明，現萃茶、精品咖啡限指定門市兌領。

OPEN POINT「行動隨時取」即日起至8月16日限時5天推出「中元平安福」優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT「行動隨時取」即日起至8月16日限時5天推出「中元平安福」優惠活動。圖／7-ELEVEN提供

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