聽新聞
test
0:00 / 0:00

清水眷村文化園區迎新藝 駐村藝術家現地創作

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
清眷五組進駐藝術家齊聚與總策展張惠蘭副教授進行創作交流並參觀工作室。圖／港區藝術中心提供
清眷五組進駐藝術家齊聚與總策展張惠蘭副教授進行創作交流並參觀工作室。圖／港區藝術中心提供

台中清水眷村再迎新藝！隨著新冠肺炎疫情稍稍降溫，第三屆微衛星實驗創作基地駐村藝術家莊博雅、宇田奈緒、李燕華及藝術團隊陳麒文&王崧合、夜間飛行者等也陸續進駐清水眷村空間，自即日起至10月底將親身體驗清水眷村的人文及歷史脈絡，並與來訪民眾互動，展開專屬清眷的藝術創作實驗。

文化局表示，清水眷村文化園區是全國唯一擁有考古遺址和聚落建築群雙重文資身份的眷村，前身為眷村「信義新村」是空軍後勤的眷舍，地下有中社考古遺址，在特殊的空間紋理下，港區藝術中心自前年首度徵選藝術家進駐，深受各界好評。

港區藝術中心表示，今年的駐村計畫以「現地創作」為主題，徵求前衛、新銳，具實驗性並且能突顯藝術家個人識別性的創作計畫，經過評審由3位藝術家和2組團隊脫穎而出。

今年駐村藝術團隊之一，來自彰化師範大學美術系研究所及高雄師範大學美術學系的「夜間飛行者」(劉文韜、柯頌葳、宋孜穎、李翊如、賴盈如）創作能量充沛、領域豐富，剛進駐即於53號空間展開第一場展覽「山線海線–夜間飛行者創作預展」，以海線換乘為主題，探討人在移動中的過程與環境交會的相互影響。

陳麒文&王崧合之二人組合皆來自東海大學美術系研究所，二人將以各自擅長的媒材將膠彩與新媒體技術相結合，在眷村場域重塑想像中的平行世界。

擁有豐富駐村經驗的藝術家李燕華畢業於台灣藝術大學美術系，同時赴美國取得美國達拉斯大學藝術碩士及北伊利諾州立大學藝術碩士，曾獲得多次國際獎項，進駐後將延續研究近10年的家計畫系列，創作清水眷村篇，探究家在清眷的本質。

藝術家莊博雅畢業於大葉大學視覺傳達設計學系，繪製插畫別名為「甘和栗路」，本次提出「家書郵局」計畫，將取材眷村生活點滴，用承載期待與思念的家書概念，邀請民眾與她一同創作並參與展出。

來自日本的宇田奈緒，來台就讀台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班，她希望能以外國人視角，透過訪談家庭照片，尋找缺失的清水眷村家族史片段，並以影像作品做紀錄。

藝術家工作室開放日請參考(https://www.qingshuiartvillage.net/111artist)，更多活動資訊請上港區藝術中心官網（http://www.tcsac.gov.tw)或清水眷村文化園區臉書粉專 (https://www.facebook.com/art436/)查詢。

進駐藝術家莊博雅提出「家書郵局」概念，邀請民眾參與創作展出。圖／港區藝術中心提供
進駐藝術家莊博雅提出「家書郵局」概念，邀請民眾參與創作展出。圖／港區藝術中心提供
進駐藝術團隊「夜間飛行者」於進駐空間辦理「山線海線–夜間飛行者創作預展」。圖／港區藝術中心提供
進駐藝術團隊「夜間飛行者」於進駐空間辦理「山線海線–夜間飛行者創作預展」。圖／港區藝術中心提供
進駐藝術家們參觀進駐團隊陳麒文＆王崧合工作室，觀賞陳麒文老師膠彩作品。圖／港區藝術中心提供
進駐藝術家們參觀進駐團隊陳麒文＆王崧合工作室，觀賞陳麒文老師膠彩作品。圖／港區藝術中心提供
總策展人也是東海大學副教授張惠蘭(左一)至進駐藝術團隊夜間飛行者的展覽空間。圖／港區藝術中心提供
總策展人也是東海大學副教授張惠蘭(左一)至進駐藝術團隊夜間飛行者的展覽空間。圖／港區藝術中心提供

眷村 藝術家 遺址

延伸閱讀

五子棋搭定點錄製 呈現城市中衝突與攻防

高雄眷村設計生活節13日登場 鳳山左營到岡山走玩眷村

沒預訂保證吃不到！ 台南隱藏版眷村小吃店 「蝦爆炒飯」鋪好鋪滿限量供應，吃到痛風也甘願

會動的名畫 藝術家陳伯義迎城隍成果展吸引民眾聆賞

相關新聞

Burberry Lola包怎駕御？4 KOL教你穿 英倫風格全展開

英倫時尚品牌Burberry昨日為Bellvita的Lola包期間店舉辦了盛大派對，並邀請昆凌、曾之喬、林映維等多位名人...

5區里民限定85折！六福萬怡BBQ音樂派對 燒烤啤酒攏來

放肆吃肉、大口暢飲啤酒最是消暑。台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳推出「夏日星空BBQ音樂派對」，限定於8月19日至9月10日每周五、六晚間17:30~21:00登場，可於餐廳內享用「東南亞美食節」主題自助百匯餐檯，戶外區加碼五星主廚現場親炙的BBQ燒烤餐點吃到飽...

Delvaux寶麗廣場台北精品店新開幕 重現歐陸咖啡文化

比利時精品包款品牌Delavux宣布，位於寶麗廣場的Delavux完成改裝，將帶來更寬闊的空間感、更完整的包款選擇，除了...

SPA買一送一、一泊一食4千起！JR東日本飯店台北慶周年

去年8月開幕的JR東日本大飯店台北，將於8月23日迎來一周年，即日起至9月底推出「一周年慶住房優惠專案」，平日入住都會客...

王品展新店！和牛涮、青花驕「吃1送1」 陶板屋滿4送1

瞄準暑假聚餐旺季，王品集團加速展店，其中，旗下兩大火鍋品牌「和牛涮」、「青花驕」攜手進駐桃園中茂新天地，一、二樓比鄰而居...

【2022夏至藝術節】在地企業共襄盛舉 音樂劇「苦魯人生」五度加演

「幕後傳奇－苦魯人生」不僅結合了魔術及精彩歌舞，同時也穿插與觀眾的驚喜互動，是近10年最受觀眾喜愛的中文原創音樂劇之一，目前在全臺已巡演18場，每每演出都獲得熱烈迴響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。