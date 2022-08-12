清水眷村文化園區迎新藝 駐村藝術家現地創作

台中清水眷村再迎新藝！隨著新冠肺炎疫情稍稍降溫，第三屆微衛星實驗創作基地駐村藝術家莊博雅、宇田奈緒、李燕華及藝術團隊陳麒文&王崧合、夜間飛行者等也陸續進駐清水眷村空間，自即日起至10月底將親身體驗清水眷村的人文及歷史脈絡，並與來訪民眾互動，展開專屬清眷的藝術創作實驗。

文化局表示，清水眷村文化園區是全國唯一擁有考古遺址和聚落建築群雙重文資身份的眷村，前身為眷村「信義新村」是空軍後勤的眷舍，地下有中社考古遺址，在特殊的空間紋理下，港區藝術中心自前年首度徵選藝術家進駐，深受各界好評。

港區藝術中心表示，今年的駐村計畫以「現地創作」為主題，徵求前衛、新銳，具實驗性並且能突顯藝術家個人識別性的創作計畫，經過評審由3位藝術家和2組團隊脫穎而出。

今年駐村藝術團隊之一，來自彰化師範大學美術系研究所及高雄師範大學美術學系的「夜間飛行者」(劉文韜、柯頌葳、宋孜穎、李翊如、賴盈如）創作能量充沛、領域豐富，剛進駐即於53號空間展開第一場展覽「山線海線–夜間飛行者創作預展」，以海線換乘為主題，探討人在移動中的過程與環境交會的相互影響。

陳麒文&王崧合之二人組合皆來自東海大學美術系研究所，二人將以各自擅長的媒材將膠彩與新媒體技術相結合，在眷村場域重塑想像中的平行世界。

擁有豐富駐村經驗的藝術家李燕華畢業於台灣藝術大學美術系，同時赴美國取得美國達拉斯大學藝術碩士及北伊利諾州立大學藝術碩士，曾獲得多次國際獎項，進駐後將延續研究近10年的家計畫系列，創作清水眷村篇，探究家在清眷的本質。

藝術家莊博雅畢業於大葉大學視覺傳達設計學系，繪製插畫別名為「甘和栗路」，本次提出「家書郵局」計畫，將取材眷村生活點滴，用承載期待與思念的家書概念，邀請民眾與她一同創作並參與展出。

來自日本的宇田奈緒，來台就讀台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班，她希望能以外國人視角，透過訪談家庭照片，尋找缺失的清水眷村家族史片段，並以影像作品做紀錄。

藝術家工作室開放日請參考(https://www.qingshuiartvillage.net/111artist)，更多活動資訊請上港區藝術中心官網（http://www.tcsac.gov.tw)或清水眷村文化園區臉書粉專 (https://www.facebook.com/art436/)查詢。