全家便利商店推「柚見好秋」預購！文旦禮盒新鮮直送

中秋佳節將至，適逢文旦盛產時期，全家便利商店為推廣在地農產品，攜手行政院農業委員會農糧署推出「柚見好秋」預購活動，網羅台灣10大產區新鮮直送的文旦禮盒，即日起至9月20日可至全家便利商店全台4,000間門市與FamiPort機台預購；同時於「全家行動購」線上商城販售文旦加工商品，包含蜂蜜柚子茶、爆米花與洗沐用品等。

全家便利商店「柚見好秋」預購活動嚴選台灣10大產區文旦，共推出13款文旦禮盒新鮮直送，各產區皆有獨特之處，像是台南麻豆為全國最大產區，擁有歷史的老欉美味，果實細皮油嫩、酸甜比例完美；花蓮瑞穗生產由秀姑巒溪孕育飽滿多汁的老欉文旦；新北八里文旦果肉香甜細緻、香味濃郁風味佳；雲林斗六文旦果實具重量感，辭水後果肉軟Q回甘；嘉義竹崎緊鄰阿里山脈，純淨山泉水灌溉，呈現酸、甜、甘3種滋味；台東東河則擁有海岸山脈與盆地優勢，果肉細緻香甜。消費者可至全家便利商店門市或FamiPort機台預購文旦禮盒。

除了文旦禮盒之外，全家便利商店同時於「全家行動購」線上商城販售18款麻豆區農會及瑞穗鄉農會所產的文旦周邊商品，包含蜂蜜柚子茶禮盒、蜂蜜柚子風味爆米花、柚子洗沐禮盒、柚子沾醬油等。

為了隨時滿足消費者想品嘗柚子的需求，全家便利商店首次引進單顆袋裝及免剝皮盒裝鮮切文旦至全台門市販售，嚴選全台最大產地麻豆文旦，採收完保留充足時間辭水後，再以單顆及鮮切小份量包裝新鮮直送，8月24日起陸續上市。另外，盒裝鮮切文旦將綠色外皮初步剝除處理，僅留內部白色皮與果肉，消費者僅需剝開白皮即可品嘗。