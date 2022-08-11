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7-ELEVEN「卡通明星大聯萌」推超過20組肖像、60款新品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起推出「卡通明星大聯萌」主題活動，聯名超過20組卡通明星，重磅推出60款以上新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出「卡通明星大聯萌」主題活動，聯名超過20組卡通明星，重磅推出60款以上新品。圖／7-ELEVEN提供

療癒經濟正夯，卡通肖像屢創高話題討論，7-ELEVEN即日起至9月6日推出「卡通明星大聯萌」主題活動，橫跨零食、飲品、文具、用品等類別，聯名超過20組卡通明星，推出60款以上新品，預計帶動相關業績成長3成。獨家開發小熊維尼、蠟筆小新、史努比等3款托特包及多功能化妝包，還有實用的4款迪士尼系列「真空酷樂杯」，以及不能錯過全新視覺的「蠟筆小新紅茶牛乳／咖啡牛乳」，打造生活「萌」勢力。

瞄準暑假及後疫情商機，7-ELEVEN今年強化外出用品結構，推出限量款Q版超人、蝙蝠俠、閃電俠的「DC正義聯盟玩具風扇食玩」，每款售價169元；「Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、大耳狗80抽加厚純水柔濕巾」當筆加價購任一款每包只要39元，相當於4折優惠；獨家限量預購的「SNOOPY系列感應式垃圾桶」、「SNOOPY／哆啦A夢系列桌上收納櫃」更是不能錯過的療癒實用好物，每個售價皆為799元。另外憑代收收據加購「舒潔寶可夢袖珍面紙10抽26入」可享49元優惠價，祭出市場最低價每包不到2元，CP值超高。

7-ELEVEN還針對親子族群獨家開發「Hello Kitty／哆啦A夢－A4多用途手寫板、24色色鉛筆組」，可愛度爆表，A4多用途手寫板每款售價199元，24色色鉛筆組每組售價299元。為推廣無痕購物，即日起推出蠟筆小新、哆啦A夢、迪士尼、史努比、Hello Kitty等5款全新設計「20公升不織布環保提袋」，每個售價49元，今年上半年共銷售32.7萬個，相當於減654萬個塑膠袋使用量，堪稱環保永續又時尚的必備單品。

7-ELEVEN獨家推出還原度100%的「可樂果擬真抱枕歡樂包」，內容除了有3倍大雙面抱枕（原味／古早味），還有6包超涮嘴的原味可樂果，是鐵粉必搶的好物，每組售價389元。

獨家限量預購的另有「水果禮盒絨毛－維尼跳跳虎」、「水果禮盒絨毛－奇奇蒂蒂」包裝與造型都超可愛，每組售價599元。門市開賣的「維尼系列為尼獻禮絨毛吊飾」採盲盒設計，共有5款小熊維尼玩偶，可當吊飾也可站立放置，每個售價299元；8月24日起7-ELEVEN門市推出「迪士尼造型翻蓋吸管水壺500ml」，共有米奇、維尼、史迪奇、小豬、跳跳虎、公主系列等款式，直接翻蓋即可飲用，每款售價售價199元。

8月12日上午11點起於ibon開放限量預購人氣貼圖新夭系列商品，其中「貼紙包」為美式風格貼紙包，可裝飾各種地方，1包內有7張，每組售價99元；經典造型矽膠杯墊共4款造型，每個售價119元；「飲料提袋」採用人見人愛的浣熊造型，收起來可當吊飾，打開可當飲料提袋，售價349元。

7-ELEVEN「卡通明星大聯萌」門市專案架推出「咖波造型保溫保冷袋」售價388元，「咖波造型冷水杯提把組」售價698元。8月17日上午11點起於ibon開放限量預購咖波系列商品，包括造型超吸睛的「咖波萬用置物桶」，打開可放置小物或零食，附可背提帶，售價679元；「咖波造型旋轉星空燈」可動態旋轉投影、3段燈色變換營造療癒氛圍，內含6組超可愛投影片替換情境，售價799元。

人氣肖像OPEN!家族也一起賣萌，與日本KOBARU、Kanmido、bande等品牌聯名推出雙色原子筆、手帳標籤貼、攜帶式標籤、紙膠帶貼紙等質感文具，OPEN!家族全員換上夏日與水果新裝，粉嫩繽紛的配色是文具控必買，還有推出大臉版「OPEN!絨毛束口袋」、充滿童趣的「OPEN!春捲包」以及多款的OPEN!家族新口味零食、糖果。

7-ELEVEN獨家引進日本進口「甘樂鮮果實軟糖－皮卡丘與波加曼」，水果軟糖除了有皮卡丘、波加曼、浮板、游泳圈造型，還有隱藏版閃電、水珠造型，每包售價79元，活動期間享指定商品任選2件8折、3件77折優惠。「寶可夢大頭伸縮吊飾」共有皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、百變怪、傑尼龜、夢幻、耿鬼、胖丁、波加曼等9款，每個售價129元。

此外，暑假出遊別錯過各地的7-ELEVEN特色門市，近期社群討論度最夯的統一企業集團7-ELEVEN亞洲10,000店「亞萬門市」坐落台南安平，門市外觀採用特殊材質打造如不朽鑽石般耀眼光澤，內部設計使用白、金主色調象徵鑽石閃亮光芒，OPEN!家族以時尚新星造型璀璨登場；台中「嶺春門市」使用OPEN! X 卡娜赫拉全新露營風格圖素，進駐最美五星級郵局；「澎港門市」由OPEN!家族攜手超級萌友三麗鷗家族來到澎湖吸客，為離島首家主題聯名店；動漫迷必逛桃園「航海王主題店」、新北林口「七龍珠主題店」。

為推廣無痕購物，7-ELEVEN即日起推出蠟筆小新、多啦A夢等5款全新設計「20公升不織布環保提袋」，每個售價49元。圖／7-ELEVEN提供
為推廣無痕購物，7-ELEVEN即日起推出蠟筆小新、多啦A夢等5款全新設計「20公升不織布環保提袋」，每個售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出還原度100%的「可樂果擬真抱枕歡樂包」，每組售價 389元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出還原度100%的「可樂果擬真抱枕歡樂包」，每組售價 389元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月12日上午11點起於ibon開放限量預購人氣貼圖新夭系列商品，「貼紙包」每組售價99元；經典造型矽膠杯墊共4款造型，每個售價119元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自8月12日上午11點起於ibon開放限量預購人氣貼圖新夭系列商品，「貼紙包」每組售價99元；經典造型矽膠杯墊共4款造型，每個售價119元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN獨家開發小熊維尼、蠟筆小新、史努比共3款托特包，每款售價199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家開發小熊維尼、蠟筆小新、史努比共3款托特包，每款售價199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市推出「咖波造型保溫保冷袋」售價388元，「咖波造型冷水杯提把組」售價698元。8月17日上午11點起於ibon開放限量預購「咖波萬用置物桶」售價679元，「咖波造型旋轉星空燈」售價799元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN門市推出「咖波造型保溫保冷袋」售價388元，「咖波造型冷水杯提把組」售價698元。8月17日上午11點起於ibon開放限量預購「咖波萬用置物桶」售價679元，「咖波造型旋轉星空燈」售價799元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN推出「寶可夢大頭伸縮吊飾」共有皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、百變怪、傑尼龜、夢幻、耿鬼、胖丁、波加曼等9款，每個售價129元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「寶可夢大頭伸縮吊飾」共有皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、百變怪、傑尼龜、夢幻、耿鬼、胖丁、波加曼等9款，每個售價129元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出實用的「真空酷樂杯」，共有維尼盪鞦韆、維尼花卉、奇奇蒂蒂、史迪奇等4款獨家造型，每款售價699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出實用的「真空酷樂杯」，共有維尼盪鞦韆、維尼花卉、奇奇蒂蒂、史迪奇等4款獨家造型，每款售價699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家開發小熊維尼、蠟筆小新、史努比共3款多功能化妝包，每款售價129元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家開發小熊維尼、蠟筆小新、史努比共3款多功能化妝包，每款售價129元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月12日上午11點起於ibon開放限量預購人氣貼圖新夭系列商品，「飲料提袋」採用人見人愛的浣熊造型，收起來可當吊飾，打開可當飲料提袋，售價349元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月12日上午11點起於ibon開放限量預購人氣貼圖新夭系列商品，「飲料提袋」採用人見人愛的浣熊造型，收起來可當吊飾，打開可當飲料提袋，售價349元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市推出「咖波造型保溫保冷袋」售價388元，「咖波造型冷水杯提把組」售價698元。8月17日上午11點起於ibon開放限量預購「咖波萬用置物桶」售價679元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市推出「咖波造型保溫保冷袋」售價388元，「咖波造型冷水杯提把組」售價698元。8月17日上午11點起於ibon開放限量預購「咖波萬用置物桶」售價679元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售「舒潔寶可夢袖珍面紙10抽26入」，每包售價99元，憑代收收據可享全市場最低價每包49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售「舒潔寶可夢袖珍面紙10抽26入」，每包售價99元，憑代收收據可享全市場最低價每包49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市開賣「維尼系列為尼獻禮絨毛吊飾」採盲盒設計，共有5款小熊維尼玩偶，可當吊飾也可站立放置，每個售價299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市開賣「維尼系列為尼獻禮絨毛吊飾」採盲盒設計，共有5款小熊維尼玩偶，可當吊飾也可站立放置，每個售價299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量預購的「水果禮盒絨毛－維尼跳跳虎」、「水果禮盒絨毛－奇奇蒂蒂」包裝與造型都超可愛，每組售價599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量預購的「水果禮盒絨毛－維尼跳跳虎」、「水果禮盒絨毛－奇奇蒂蒂」包裝與造型都超可愛，每組售價599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出限量款Q版超人、蝙蝠俠、閃電俠的「DC正義聯盟玩具風扇食玩」，每款售價169元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN推出限量款Q版超人、蝙蝠俠、閃電俠的「DC正義聯盟玩具風扇食玩」，每款售價169元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN獨家限量預購的「SNOOPY系列感應式垃圾桶」、「SNOOPY／哆啦A夢系列桌上收納櫃」打造居家療癒空間，售價皆為799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量預購的「SNOOPY系列感應式垃圾桶」、「SNOOPY／哆啦A夢系列桌上收納櫃」打造居家療癒空間，售價皆為799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「蠟筆小新咖啡牛乳TP200」、「蠟筆小新紅茶牛乳TP200」，每瓶售價25元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「蠟筆小新咖啡牛乳TP200」、「蠟筆小新紅茶牛乳TP200」，每瓶售價25元。圖／7-ELEVEN提供
人氣肖像OPEN!家族與日本KOBARU、Kanmido、bande等品牌聯名推出雙色原子筆、手帳標籤貼、攜帶式標籤、紙膠帶貼紙等質感文具。圖／7-ELEVEN提供
人氣肖像OPEN!家族與日本KOBARU、Kanmido、bande等品牌聯名推出雙色原子筆、手帳標籤貼、攜帶式標籤、紙膠帶貼紙等質感文具。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量預購的「水果禮盒絨毛－維尼跳跳虎」、「水果禮盒絨毛－奇奇蒂蒂」包裝與造型都超可愛，每組售價599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量預購的「水果禮盒絨毛－維尼跳跳虎」、「水果禮盒絨毛－奇奇蒂蒂」包裝與造型都超可愛，每組售價599元。圖／7-ELEVEN提供

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