「中秋烤肉」懶人包 打包在家烤、五星烤肉派對全收

中秋佳節團圓賞月之外，總要來點烤肉香，才算完美。今年食材商、星級飯店大打外帶組合，各種海鮮肉品搭配外，連烤肉用品都備齊；如果不想在家烤，星飯店也有烤肉派對，迎著星月、賞望都會夜景，是另一種中秋悠閒。

RÒU BY T-HAM今年攜手旗下外帶店RÒUST BY T-HAM，打造職人級的烤肉饗宴，包括A5日本和牛、西班牙伊比利豬與台灣晶鑽豬，另加入大受饕客歡迎的黑胡椒粒培根排、口口噴汁辣味珍豬腸等肉製品。主打從專業侍肉師選肉、精修並分切為適合燒烤與入口的大小，讓居家烤肉這件事更精緻。

海鮮電商品牌「佐佐鮮」今年中秋與香港醬料品牌「鉅利」合作，共同推出「港味燒烤海陸套餐」，將香港餐桌常見的冰梅醬搭配佐佐鮮主打的人氣食材，清爽開胃，即日起限量開賣，限時特惠3,280元，適合5~7人分享。套餐有9品人氣食材，由品牌創辦人陳昀佐親自監製挑選，降低燒烤失敗率；強調退冰後直接打開就能開烤，中午前預定、隔天就能到貨。

一個人的烤肉，也行。台灣知名爆炒石頭火鍋品牌「石研室」與南投高級露營區「峇嵐杉丘」合作，推出聯名商品「杉中寶盒」，包含每份399元的「牛五花寶盒」、559元的「日本和牛寶盒」，以及Klook獨賣499元「炭燒牛舌寶盒」，餐盒中除了有特製紅茶釜飯、石研室特製赤sir醬與新鮮肉片，還有主打的「迷你無煙炭火烤爐」，一個人就能享受邊烤邊吃的燒肉美味。

星級飯店也從外帶餐飲延伸到烤肉組。台南老爺行旅主打升級版的「爺選海陸夯食│生鮮食材箱」，首度搭附主廚團隊秘製「香橙莓果磅蛋糕」；食材箱內的焦點肉品首推M6-M7級和牛板腱、伊比利豬、Prime霜降骰子牛，還有台式烤肉必備的「花雕雞香腸」，搭配產自歐亞純淨海域的鮮凍大草蝦、干貝、魷魚冰捲、鯖魚片等，雙人分享組2,180元、四人派對組3,999元，即日起至8月21日前預購再贈「嚴選鮮凍龍蝦」。

不想在家烤，寒舍艾美酒店於9月9~11日、晚上6~9點在酒店5樓QUUBE舉辦「BBQUUBE」玩美中秋烤肉派對，可在戶外空間享受在城市秘境賞月的愜意，品嘗五星主廚現場燒烤的豐盛海陸美味，每人再贈半隻龍蝦及酒水暢飲，還有現場DJ音樂表演、互動遊戲抽獎，將有機會獲得「探索廚房下午茶券」及最大獎「台北寒舍艾美住宿券」，每組賓客還可獲贈一組「似顏繪」紀念畫。成人每位2,280元起，即日起開放預訂。