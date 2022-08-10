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TEA TOP限定優惠冰沙買1送1 吸得到富士蘋果、釋迦

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
（左起）冰鑽洛神60元；綠豆星砂牛奶北部65元、中南60元；艾波酸奶69元。圖／TEA TOP提供
（左起）冰鑽洛神60元；綠豆星砂牛奶北部65元、中南60元；艾波酸奶69元。圖／TEA TOP提供

暑熱難耐，手搖飲店門前總大排長龍，各品牌陸續推出消暑的冰沙系列，但簡單的冰沙已不夠看，TEA TOP「夏季水果冰紛樂」再推消暑神飲「艾波酸奶冰沙」，使用台東初鹿小農鮮奶自製濃郁酸奶，加入新鮮清脆的「富士蘋果」，蘋果丁及口感Q滑的茶凍，鮮脆多層次，將於8/15全台門市開賣。

TEA TOP表示，富士蘋果香甜如蜜，富含多種營養，希望消費者喝了以後，能有一種甜在心裡的幸福感。

此外，擁有自己的茶廠、使用台灣在地新鮮水果聞名的TEA TOP，今夏也與農糧署合作，選用香甜微酸，口感細緻Q 彈的台東鳳梨釋迦，搭配台東在地小農鮮乳，推出「好釋旺旺奶」冰沙，口感綿密又能品嘗台灣在地鳳梨釋迦的甜蜜風味。

除了推出新品，TEA TOP第一味指定門市今起(8/10)至8/14推出「好釋旺旺奶」冰沙買一送一的活動，邀請民眾一起挺台灣好釋迦，旺農民

另舉辦「史上最涼暑假作業」，8/15至9/18至門市領取暑假作業，完成後拍照上傳至TEA TOP臉書活動貼文，即可抽限量電影票。TEA TOP會員寄杯活動：預購艾波酸奶加冰鑽洛神、享2杯85折優惠，還可參加抽獎。

活動網址：https://www.teatop.com.tw/news-detail/124/

好釋旺旺奶限時買一送一。圖／TEA TOP提供
好釋旺旺奶限時買一送一。圖／TEA TOP提供

鳳梨釋迦 台東 農民

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